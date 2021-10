Femminile: tra il derby infinito e l'ascesa del terzino Michela Giordano protagonista in Serie A

Il calcio femminile continua ad essere protagonista anche sul numero di Sprint e Sport in Edicola e in edizione digitale da lunedì 4 ottobre. Ad una settimana dall'inizio della Serie C e dei campionati Under 19, Under 17 e Under 15 ancora ampio spazio all'Eccellenza con il derby infinito in primo piano. Abbiamo seguito il big match tra il Torino Women e la Femminile Juventus.

Focus su tutte le squadre ancora a punteggio pieno e intervista a Mario Bizzoco, allenatore dell'Olympic Collegno che ha iniziato alla grande con le prime due partite disputate contro professioniste. In C il Pinerolo piazza l'ultimo acquisto mentre l'Independiente Ivrea si prepara ad una importate amichevole a scopo benefico.

Abbiamo raccontato l'ascesa del terzino Michela Giordano grande protagonista di questo inizio di Serie A con la maglia della Sampdoria e di proprietà della Juventus. Lo abbiamo fatto attraverso le parole della sua ex presidente ai tempi del Cuneo, Eva Callipo e dell'allenatore che l'ha fatta esordire in Serie A a 14 anni: Gianluca Petruzzelli.