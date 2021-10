Giovanili Regionali: Venaria rampante nel biennio giovanissimi. Derby in mano alla Pro Eureka

Il primo weekend post regolamento riserva alcune sorprese in tutte le categorie. In prima battuta si alza il polverone su come le società hanno recepito la notizia delle tante retrocessioni designate per ridurre l'organico in vista della stagione 2022/23. Le medio-piccole non negano la necessità di ridurre il numero dei regionali ma si auspicavano un procedimento più graduale: a pagina 28 tutto il regolamento spiegato, punto per punto, con anche le date delle fasi finali per la lotta al titolo.

Under 17, pag 28-30: il Città di Cossato vince il derby con La Biellese e lo fa nel nome di Emanuele, compagno e amico di tutti i ragazzi i 2005 biellesi in campo. Il mercato del Lucento non si ferma e torna Cirillo alla corta di Pierro che festeggia con un 9-1 al Collegno.

Under 16, pag 31-33: nelle pagine di Under 16 l'approfondimento su Manuel Pisano, ex Barracuda e Pozzomaina ora in forza alla Juve e convocato nella nazionale Under 16. Sul campo regionale la corrente è altissima e al termine di Venaria-Lascaris scattano le scintille. A livello di rusltati la Pro Eureka vince il derby in casa del Settimo, mentre l'Alpignano cala il tris sul Rosta.

Under 15, pag pag 34-36: I cervotti di Virardi vincono una lotta all'ultimo tiro con il Borgaro di Isaia e rimangono in vetta a punteggio pieno, come i "colleghi" arancioverdi di Under 14. Passa il Lucento di Ursoleo, nonostante gli infortuni, sul campo del Collegno.

Under 14, pag 37-39: girone matto il Girone B. Con Venaria e Gassino che scappano in vetta, la Pro Eureka non passa in casa col Quincitava. Nel girone C Alpignano e Lascaris scappano, mentre nel D la Sisport vince il secondo scontro diretto per le zone nobili in casa dell'SG Derthona.

UNDER 17 GIRONE B: IVREA-SETTIMO

UNDER 17 GIRONE B: PRO EUREKA-VOLPIANO

UNDER 17 GIRONE D: AREA CALCIO-CHERASCHESE

UNDER 17 GIRONE D: MONREGALE-BRA

UNDER 16 GIRONE B: SETTIMO-PRO EUREKA

UNDER 16 GIRONE C: ALPIGNANO-ROSTA

UNDER 16 GIRONE D: SAVIGLIANESE-AREA CALCIO

UNDER 16 GIRONE D: PEDONA-GIOVANILE CENTALLO

UNDER 15 GIRONE B: BORGARO-VENARIA

UNDER 15 GIRONE B: PIANEZZA-QUINCITAVA

UNDER 15 GIRONE C: COLLEGNO PARADISO-LUCENTO

UNDER 15 GIRONE D: CHISOLA-FOSSANO

UNDER 14 GIRONE B: VENARIA-SETTIMO

UNDER 14 GIRONE C: PIANEZZA-BSR GRUGLIASCO

UNDER 14 GIRONE D: PEDONA-FOSSANO

UNDER 14 GIRONE D: PINEROLO-CHERASCHESE

SCARICA LA NOSTRA APP, DOVE TROVERAI TUTTI I RISULTATI DI REGIONALI E PROVINCIALI, CON CLASSIFICHE, MARCATORI E TANTE STATISTICHE OLTRE AL LETTORE QR CODE DA UTILIZZARE PER LEGGERE LE PARTITE DAL TUO TELEFONO