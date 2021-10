Femminile: tutto sulla prima giornata di Settore Giovanile, in Eccellenza vola il Moncalieri

Ampio spazio al calcio femminile anche sull'edizione di Sprint e Sport in edicola e in formato digitale da lunedì 11 ottobre. Sono partiti anche i campionati dei Settori giovanili con la prima giornata di Under 19, Under 17 e Under 15 che hanno visto sfidarsi dilettanti e professioniste in un turbinio di piacevoli emozioni.

Prima giornata anche per la nuova Serie C e quando il gioco si fa duro le piemontesi cominciano a giocare. Dopo una prima fase della Coppa Italia incerta, Pinerolo e Independiente Ivrea vincono all'esordio contro squadre molto blasonate.

Prosegue poi l'Eccellenza femminile con le forze in campo che si stanno via via delineando. Fa rumore il roboante successo della Freedom che ne fa 29 in una sola partita. Intervista al capitano e attaccante Giorgia Aloi della Santostefanese e focus sul Settore giovanile della Femminile Juventus.