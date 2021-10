Giovanili: Tresoldi insegue Handanovic, Ferrari Dybala e Vlahovic; impresa Futura Segrate e rivoluzione La Spezia sulle panchine

Risultati, storie e anche qualche polemica per il procedere difficoltoso dei vari campionati. Per le categorie che sono scese in campo il classico riepilogo del fine settimana, senza dimenticare i consueti approfondimenti sulle pagine provinciali di Sprint e Sport.

MILANO

In Under 19 spazio al Re di Coppa Dario Danelli, autore di due doppiette in Coppa Lombardia con la Real Trezzano. L'attaccante del 2002, andato a segno anche nell'ultimo turno nel match contro il Basiglio, racconta la realtà della società milanese, a cui è legato da tre stagioni, e dell'impatto di Alberto Zanoni come nuovo allenatore della squadra che punta ai Regionali. Turno di pausa per l'Under 17 che tornerà in campo direttamente il prossimo fine settimana. Passiamo quindi ai 2006 con la disputa del prima giornata di campionato e con due interviste che vedono al centro Paolo Venturi, dirigente accompagnatore dell'Atletico Alcione, e Libero Rosella, tecnico dei Gescal Boys: il primo ha detto la sua sulla retrocessione dai Regionali e anche dell'ambizione presente comunque nel club identificabile nelle figure del Ds Zagati e del tecnico Manini; l'ex Baggio a ruota libera sull'impatto con la nuova realtà. A conclusione l'incredibile impresa della Futura Segrate, in campo con la Nuova Bolgiano con soli 12 calciatori disponibili e senza allenatore. Nell'undici sceso in campo schierato il portiere titolare in difesa. Rivoluzione La Spezia con i cambi in panchina per l'Under 15, 14 e anche Under 19: le novità sono rispettivamente Andrea Palmeri, Stefano Meola e Alessandro Di Finizio. Scelto il Ds per la prima squadra, Angelo Santoro. Chiude l'Under 14 con le interviste a Riccardo Savatteri, attaccante della Lombardia Uno e capocannoniere del suo girone, e Federico Riboldi, trequartista del Seguro, che trova ispirazione nei video di Ronaldinho, nonostante la sua fede interista.

MONZA

Under 19 regolarmente in campo per la quarta giornata e stesso discorso per l'Under 18 che trova spazio anche nell'approfondimento con l'intervista a Nicola Frasti, tecnico dell'Olimpic Trezzanese che ha parlato del lavoro che dovrà svolgere durante l'anno tanto sui singoli quanto sul gruppo. Tornando all'Under 19, focus sui ricorsi portati avanti da Pio XI Speranza e Pozzo, rispettivamente contro Aurora Desio e Virtus Inzago: a tener banco è la regola legata ai fuori quota. Si attendono i verdetti. Tappa in Under 17 con Guido Tresoldi, ultimo baluardo della difesa del Cassina Calcio. Nel primo turno il portiere è riuscito a neutralizzare un calcio di rigore e ora ci racconta di ispirarsi a figure come Samir Handanovic, Manuel Neuer e Alisson. Guarda al futuro Cristian Nava dell'FC Cernusco Under 16. Il tecnico segue il gruppo da quattro anni e conosce alla perfezione i ragazzi e gli obiettivi alla loro portata. Non è sceso in campo per infortunio Federico Gorga, uno dei cinque 2008 nella rosa del BM Sporting Under 15. Il ragazzo è di ruolo terzino ma ha dichiarato di cercare di imitare in campo il suo idolo Paul Pogba, vista anche il amore per i colori bianconeri della Juventus. Storie di bomber in Under 14 con l'intervista a Mikel Ferrari, punta della Cambiaghese. «I miei modelli sono Dybala per il controllo palla, Chiesa per la grinta e Vlahovic per la potenza» ha dichiarato il giovane attaccante.

LEGNANO

Speranzoso il Buguggiate che sulla pagina dedicata all'Under 19 spiega, attraverso il presidente Alessandro Monti, i motivi dietro l'abbandono del proprio campo ormai inagibile dal Sindaco. Fabrizio Razzini, numero uno dell'Accademia Vittuone, ricorda Carlo Buratti, il tecnico che non si arrendeva mai da poco venuto a mancare. Ripercorriamo la sua carriera passando anche per il titolo di Juniores e le sue esperienze nel calcio Femminile. Rimaniamo in casa Vittuone per celebrare il ritorno in biancoverde di Romeo Folcettoni: più di 1500 ragazzi allenati e quasi 40 anni di carriera al servizio dell'Under 16. Spazio per la sorpresa dell'Under 15 firmata Oratoriana Vittuone. I 2007 sono allenati dal tandem Assandri-Castagna, che si racconta e fa chiarezza sulle ambizioni della squadra. Parola a Giuseppe Sarli, tecnico del Busto 81 Under 14, con un passato vittorioso nel CSI, dove ha trovato il successo con i 2008 Under 12 nel 2020. Esperienza che gli ha permesso di conoscere e portare con sé diversi elementi presenti ora in rosa.

VARESE

Poniamo l'attenzione sull'esordio in prima squadra di Alessandro Canuto, uno degli elementi di maggior qualità della rosa dell'Under 19 della France Sport. La squadra è tra le favorite, ma dovrà darsi da fare per recuperare una partenza non ottimale, fatta di un punto in due partite. Spazio all'impresa sportiva del Lonate Ceppino, che supera la più quotata Accademia Varesina. La classica occasione dove Davide sconfigge Golia e che ci viene racconta dal tecnico vincente, Claudio Roscelli, anche Responsabile del Settore Giovanile. Arriva un ex calciatore professionista sulla panchina del Carioca Under 14 come Giuseppe Minaudo, ex centrocampista di Inter, Atalanta e Torino. La compagine ha esordito con un rotondo 13-0 ed è attualmente a punteggio pieno.

DAI CAMPI

Iris-Frog Milano Under 19

Niguarda-Orpas Under 18

Viscontini-Pro Novate Under 16

Niguarda-J.Cusano Under 15

Segrate A-Sesto 2012 A Under 14

Cob 91-Vigor Milano Under 14

Sempione-Idrostar Under 14

Città di Monza-All Soccer Under 19

BM Sporting-Sporting V.Mazzola Under 17

Liscate-BM Sporting Under 16

Città di Brugherio-All Soccer Under 15

La Dominante-Casati Arcore Under 14

Nerviano-Buguggiate Under 18

Aurora CMC-Gorla Minore Under 17

Concordia-Oratoriana Vittuone Under 16

SL Pogliano-Parabiago Under 15

Pregnanese-Club Milano Under 14

Cuassese-Lavena Tresiana Under 19

Luino-Città di Varese Under 17

Valceresio-Gavirate Under 14