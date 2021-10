Giovanili: l'Osal Novate si scopre sicura nelle mani di un 2009, Di Cianno dalla provincia alla Rappresentativa Regionale

Scorre via un altro fine settimana di campo, che come al solito regala emozioni, gol e ribaltoni a non finire. Sulle pagine del nostro giornale tutti i risultati e le classifiche per restare al passo con l'andamento dei campionati, che vedono delinearsi le prime gerarchie. Appuntamento con diverse gare già a partire da lunedì con gli anticipi delle categorie che devono recuperare una giornata.

MILANO

La quarta giornata di Under 19 consegna ai posteri la splendida prestazione di Christian Trombini, autore di una tripletta con il suo Sempione, che porta a sei le sue marcature in campionato. Esperto di gol è anche Samuele Andena, trascinatore e unico marcatore della vittoria della Nuova Lodi Under 18 sul campo della Vires Milano. L'attaccante, da sempre fedele ai colori della sua società, esalta il modulo scelto dal suo tecnico, Umberto Marchini. Terza giornata per l'Under 17 che in settimana recupererà la seconda e approfondimenti dedicati al centrocampista 'tutto cuore e tecnica' della Cob 91, Andrea Cristiano, ex Aldini, dove giocava da difensore; passato condiviso con Jacopo Laouidi, volto nuovo della Baranzatese. Con l'Under 16 in pausa, saltiamo direttamente alle squadre dei 2007, con la particolare storia del baby portiere Mattia Varliero, nato nel 2009, ma già protagonista con la formazione dell'Osal Novate, che martedì scorso deve a lui la porta inviolata nella vittoria contro il Sesto 2012. Stesso ruolo per il 'leoncino' del Sedriano Paolo Balzarotti che, nonostante la sconfitta con il Leone XIII, vuole continuare a crescere sulle orme di Gianluigi Buffon. Chiudiamo con il botto e con Nicolò Fornaro, attaccante dell'Ausonia capace, in nemmeno una settimana, di siglare ben 10 reti nelle prime due partite di campionato.

MONZA

Vuole fare chiarezza il Colnago in merito agli eventi che hanno visto coinvolto il centro sportivo al termine della sfida del secondo turno di Under 19 contro il Bellusco. Il vice Presidente, Fabio Cantoni, ha spiegato come la neonata società sia stato soltanto teatro involontario dei fatti. Sempre in Under 19 fanno discutere le scelte del Giudice Sportivo che avrebbe dato verdetto opposto rispetto a quanto affermato dal regolamento per quanto riguarda i ricorsi sui fuori quota della settimana scorsa. Passando al campo, in Under 17 sogna a occhi aperti Lorenzo Di Cianno, punta del Pozzuolo, che disputa il campionato provinciale, convocato in Rappresentativa Regionale. L'attaccante ha raccontato il momento in cui è venuto a sapere della chiamata e delle aspettative in vista del raduno. Gol e dribbling sono le caratteristiche principali di Matteo D'Orsi, attaccante in forza all'Atletico Bussero Under 16 che la scorsa settimana è stato autore di una tripletta: il diretto interessato e il suo allenatore, Marcello Pirola, parlano del potenziale del ragazzo. Da Under 16 e 15 dipende il futuro del Liscate Calcio, nuova società nata dalla fusione del Liscate e Atletico Liscate. Stando alle parole di Antonio Steduto, Responsabile Settore Giovanile, l'obiettivo è quello di costituire nel tempo un'Under 19 che possa a sua volta fare da serbatoio alla prima squadra. Aria di novità anche per il Città di Brugherio che vuole rilanciarsi, e per farlo si affida al Presidente Riccardo Marchini, al Ds Sergio Ciraulo e ai giovani atleti tesserati.

LEGNANO

Spazio all'Under 18 del Marnate Gorla, club nato dalla collaborazione fra Marnate e Gorla Maggiore, allenato da Simone Gianazza: la squadra è a punteggio pieno con nove gol fatti e due incassati. Per quanto riguarda l'Under 17 Marino Boccia alza l'asticella per l'OSL Garbagnate, società che in tre anni ha saputo reinventarsi e adesso punta a giocarsela viso aperto con tutti quanti gli avversari. Immacolato l'avvio di stagione del Legnarello Under 16 che ha vinto le prime due partite con San Marco e Ardor Busto. Il tecnico Bruno Romeo si esprime su ciò che la squadra ha fatto e che potrà fare nei prossimi mesi. È il gruppo il vero motore dell'Accademia Inveruno Under 15 allenata da Antonio Vilardo, fiero dell'attitudine e dell'impegno messi in campo dai suoi 2007. Sarà impegnativo il lavoro di Federico Benedusi, arrivato alla Caronnese Under 14 pochi giorni prima dell'inizio del campionato. Il tecnico ex Castellanzese ha dichiarato di voler partire dai punti fermi della squadra per dare la sua impronta.

VARESE

Potere ai giovani è la nuova filosofia della Malnatese che ha affidato la sua Under 19 a Stefano Nati, esperto della categoria che sta dando la sua impronta a una squadra che, come un diesel, sta iniziando a carburare. Anche a Varese fanno discutere le decisioni del Giudice Sportivo. In Under 17 il protagonista è Giacomo Jovino, nuovo tecnico del Cantello Belfortese, che metterà la sua esperienza al servizio della società gialloblù. Alessandro Lugliola è Responsabile del Settore Giovanile e allenatore dell'Under 15 dell'Arnate, club che quest'anno fa affidamento sui 2007 e 2008 perché non è riuscito a trovare un allenatore con patentino UEFA C per gli Allievi 2006.

DAI CAMPI

Travaglia-Baggio Under 19

Sempione-Palazzolo Milanese Under 19

Gescal Boys-Virtus Abbiatense Under 17

Cinisellese-Baranzatese Under 17

Bonola-Triestina 1946 Under 15

Afforese-Cob 91 Under 14

Cimiano-Villa Under 14

All Soccer-Leo Team Under 19

Varedo-Ac Leon Under 17

Football Leon-Verano Carate Under 16

Sporting V.Mazzola-Virtus A.Trecella Under 16

Ges Monza-Cosov Under 15

Sporting TLC-Vignareal Under 14

OSL Garbagnate-Mascagni Under 19

Mascagni-OSL Garbagnate Under 17

Victor Rho-Canegrate Under 16

O.San Giuseppe-Victor Rho Under 15

Castellanzese-Gorla Minore Under 14



Città di Varese-Vergiatese Under 17