Dilettanti, la Biellese e continua il percorso netto; vincono ancora Pancalieri e Montanaro

Un altro weekend ricco di match "croccanti". Dall'Eccellenza alla Terza Categoria abbiamo visto un po' di tutto, dalle grandi dei vari gironi che si sono confermate a capitomboli clamorosi.

• A pagina 56 e 57 troverete l'Eccellenza, dove rimane in testa la Biellese in vetta (girone A) e risale il Cuneo nel girone B, in attesa della partita di lunedì tra Chisola e Alba Calcio.

• Da pagina 58 a pagina 61 tocca alla Promozione: sale in vetta al girone A il Bulè Bellinzago, mentre si confermano Lascaris (vittorioso sul Valdruento nel derby), Pancalieri Castagnole (sesta vittoria su sei) e Trofarello (primo nonostante la sconfitta contro la Santostefanese).

• Spazio alla Prima Categoria a pagina 62 e 63: perde la vetta la PRo Palazzolo a discapito del Ponderano; continua invece la marcia di Montanaro (girone C) e Perosa (girone E), mentre pareggia la prima partita stagionale il Beppe Viola.

• Seconda Categoria con pagina 64 a lei dedicata: focus sui gironi C, D ed E.

• Pagina 65 e la Terza Categoria raccontano la crescita del Dorina, storica società della zona nord torinese con grandi ambizioni di promozione. In risalto la bellissima accoglienza della Resistenza Granata al Rebaudengo: il gemellaggio è nell'aria.

• Trittico di Under 19 regionale da pagina 64 a 66. Rivi le emozioni dei 5 gironi di Juniores con 6 partite viste.

• Chiude pagina 67 con la nuova Under 18 e i suoi 4 gironi.

ECCELLENZA A: LA PIANESE - LG TRINO

ECCELLENZA B: CBS - ACQUI

PROMOZIONE B: VALDRUENTO - LASCARIS

PROMOZIONE C: CHERASCHESE - VILLARBASSE

PROMOZIONE D: TROFARELLO - SANTOSTEFANESE

PRIMA CATEGORIA B: PRO PALAZZOLO - CIGLIANO

PRIMA CATEGORIA D: SPAZIO TALENT SOCCER - CENISIA

SECONDA CATEGORIA C: FIANO PLUS - AGLIE' VALLE SACRA

TERZA CATEGORIA TORINO GIRONE C: DORINA - SAN DONATO

UNDER 19 REGIONALE B: GASSINO SR - CNH INDUSTRIAL

UNDER 19 REGIONALE C: BORGARO - ALPIGNANO

UNDER 19 REGIONALE C: VIRTUS CIRIE' - PRO COLLEGNO

UNDER 19 REGIONALE D: BUSCA - PINEROLO

UNDER 19 REGIONALE D: CHISOLA - CHERASCESE

UNDER 19 REGIONALE E: REAL ORIONE - NOVESE

UNDER 18 REGIONALE C: PINASCA - SPORTINSIEME PIOBESI

UNDER 19 TORINO GIRONE B: MAPPANESE - MERCADANTE

UNDER 19 PINEROLO: ORBASSANO - PIOSSASCO