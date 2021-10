Femminile: nell'Under 15 c'è già un verdetto. La storia della Biellese raccontata dal presidentissimo Rocchetti

E anche sul numero di Sprint e Sport in edicola e in edizione digitale di lunedì 25 ottobre troverete tanto calcio femminile. A partire da un'Eccellenza che sta entrando sempre di più nel vivo con Moncalieri e Freedom che non smettono di macinare vittorie. Brutto infortunio invece per Miriam Iadanza della Pro Santostefanese a cui va un grosso in bocca al lupo da parte della nostra redazione.

Approfondimenti sulla storia del calcio femminile a Biella con l'intervista allo storico presidente Raimondo Rocchetti da 53 numero della Biellese, ora Bi Veo. Focus anche sull'Under 15 della Freedom guidata dal tecnico della Prima squadra Gianluca Petruzzelli che non smette di stupire. E poi un applauso a Francesca Mellano del Pinerolo convocata nella nazionale di beach soccer. La squadra di Tatiana Zorri intanto si assicura le prestazioni di un terzino ex Torino Women.

E poi ancora, la terza giornata di Under 17 e Under 15. Quest'ultima comincia a dare i primi verdetti della prima parte di stagione con il Girone D concluso con le prime due ad accedere ai gironi delle prime in partenza alla fine di novembre.