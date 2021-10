Femminile: Pavia Academy perfetto in Serie C, mentre in Eccellenza la Football Leon si piega allo strapotere Lumezzane. In Promozione vi sveliamo la realtà unica del Cus Bicocca (primo in classifica)

L'ultimo weekend di calcio femminile seguito sulle pagine di Sprint e Sport e sulla nostra applicazione ha visto confermarsi su livelli altissimi il Pavia Academy nel campionato di Serie C. 3-0 allo Spezia e primato in coabitazione con il Pinerolo mentre il Real Meda cadeva con le Azalee, l'Orobica conquistava la sua prima vittoria contro l'Independiente Ivrea, e il Fiammamonza era ancora bloccato sul pareggio a Genoa

Addentrandoci nei confini della regione abbiamo osservato sul campo la rotonda vittoria del Lumezzane nella sfida di Lesmo in casa della Football Leon, mentre in Promozione fa la voce grossa il Lecco che schianta il Varese per 5-0 confermandosi dominatrice del girone insieme al Novedrate.

In tema di approfondimenti esclusivi, sul numero di Sprint e Sport in edicola lunedì 25 ottobre andiamo alla scoperta del mondo Cus Bicocca intervistando il direttore sportivo Francesco Picco, già calciatore professionista fino ai primi anni '90, e più di recente apprezzato allenatore tra Promozione ed Eccellenza maschile.

Sul fronte giovanili, invece, il dialogo è aperto con il dirigente accompagnatore del Sedriano Under 17 Andrea Miotto, che offre il suo speciale punto di vista oltre che da figura tecnica all'interno della squadra, anche da quella di genitore che supporta la propria figlia alla rincorsa della propria passione per il calcio.