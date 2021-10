Femminile: La visione egualitaria di Vanessa Barone e l'autorevole punto di vista si Arnaldo Ferrari. In campo partita incredibile in Under 19 tra Fiammamonza e Riozzese

Non è stato un weeekend ricco di soddisfazioni per la truppa lombarda nel campionato di Serie C: Pavia e Real Meda sconfitte, pareggiano le Azalee e un Fiammamonza ancora a caccia della prima vittoria aspettando il rientro di Elizabeth Ebali Essomba, intervistata in esclusiva sul numero di Sprint e Sport in edicola da lunedì 1 novembre. Scendendo in Eccellenza il colpo è quello del 3Team, che batte la Doverese. In Promozione batte un colpo importante il Città di Varese andando a vincere a Novedrate.

Nell'Under 19 arriva la doppietta di Giulia Puricelli delle Azalee, la giovanissima bomber che nelle ultime partite ha già messo a segno cinque gol. La partita della settimana è però senza dubbio Fiammamonza-Riozzese 4-4. Nell'Under 17 il Real Meda vince 4-2 sul Como grazie a una grande prova di gruppo dove spicca il talento di Alima Kouda.

Addentrandoci nei contenuti che troverete nelle pagine del nostro giornale: perché unire ragazze di annate diverse quando si potrebbe affiancare bambini e bambine di pari livello per raggiungere insieme una crescita tecnica collettiva? In breve, l'idea dell'allenatrice Pro Sesto Vanessa Barone sul mondo del calcio femminile, pieno di disparità e di divergenze ancora da colmare. E ancora: il veterano del settore dilettantistico maschile, Arnaldo Ferrari - da due anni alla guida dell'Eccellenza femminile dell'Accademia Vittuone - guarda con occhi nuovi l'universo del calcio femminile più propenso al sacrificio e all'instancabile voglia di migliorarsi.