Femminile: Lecco dominante anche nel big match di giornata contro il sorprendente Cus Bicocca; che spettacolo in Under 17 nel big match tra Brescia e Atalanta

La pantere di Mirko d'Onofrio impegnano seriamente la capolista Arezzo, tallonata da uno splendido Pavia Academy. Fiammamonza invece ancora spento con l'Orobica che si prendere la rivincita dopo la sconfitta di coppa al Sada. È quanto consegna l'ultima giornata del campionato di Serie C Femminile. In Eccellenza Lumezzane, Footbal Leon, Accademia Vittuone e Doverese stringono sul Monterosso a riposo; in Promozione il Lecco si aggiudica anche lo scontro diretto con il Cus Bicocca, e ora mette nel mirino la trasferta di Novedrate nel tentativo di andare definitivamente in fuga. Più bagarre nell'altro gruppo, il B, dove tra il Casalmartino capolista e il Varedo settimo ci sono solamente cinque punti.

Scendendo in Under 19 troviamo il Real Meda che pareggia la sua prima partita su campo dell'Orobica e si prepara ora ad affrontare il super big match contro il Fiammamonza. Spettacolo poi nell'Under 17 con la partita delle partite tra Brescia e Atalanta, terminata con uno scoppiettante 3-3.

