Femminile: Serena Galli Story; il faro della dominatrice Lecco si racconta in esclusiva a Sprint e Sport. Checkpoint anche con Alessio Biraghi del Monza Under 15

Calcio giocato e approfondimenti esclusivi nelle pagine dedicate al calcio femminile su Sprint e Sport. Nel giornale in edicola (e disponibile anche in edizione digitale) da lunedì 29 novembre, troverete il racconto del match di Promozione tra Gessate e Varedo. 2-1 il risultato per la formazione rossoblù dell'ambizioso presidente Iuri Ciocchetta, che avvicina così il Città di Brugherio fermato 1-1 dall'Academy Montorfano Rovato. Scendiamo poi in Under 17, categoria nella quale abbiamo osservato la sfida tra Sedriano e Pro Sesto, terminata con il risultato di 1-1: tra le protagoniste una super Sara Melogli che si è guadagnata il coupon di migliore in campo Sprint e Sport.





Argomenti interessanti anche sul consueto fronte interviste: nella settimana di riposo della squadra bluceleste abbiamo raggiunto Serena Galli, riferimento in campo per il Lecco di Monica Iustoni che sta dominando il campionato. Ci ha raccontato la sua storia, passata e presente, oltre alle sue impressioni sulla stagione e più in generale sul calcio in rosa. Sempre in ambito professionistico la chiacchierata con Alessio Biraghi, tecnico del Monza Under 15 con un passato nel calcio dilettantistico.





Oltre a questo classifiche e dati di tutte le categorie dalla Serie C Nazionale alle Giovanissime, consultabili attraverso la nostra applicazione sempre aggiornata.