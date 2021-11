Dilettanti, una giovane Spada a difesa dell'Arconatese: il portiere classe 2003 protagonista in Serie D

Come ogni lunedì vi aspettiamo in edicola con tante interviste ai protagonisti di ogni campionato: Serie D, Eccellenza, Promozione, Under 19 Nazionale e Regionale, Fascia A e B. Prima di vedere più nel dettaglio quanto accaduto nel weekend e i principali approfondimenti che troverete, ricordiamo che, come raccontato a questo link, da quest'anno vi basterà scannerizzare un qualsiasi qr-code del giornale per diventare utenti premium della nostra applicazione, con la possibilità di leggere - sempre sulla nostra app - articoli come questo e le partite a pagamento seguite il weekend successivo.

Sul campo la copertina dell'Eccellenza se la prende di diritto l'AlbinoGandino, che infligge al Mapello la prima sconfitta in campionato. Un risultato che permette al Lemine Almenno, vincente sullo Zingonia Verdellino, di prendersi la vetta solitaria del Girone B. Nel gruppo A, invece, tutte le prime quattro della classe frenano, con Varzi e Sestese bloccate da Calvairate e Ardor Lazzate in due sfide da 14 gol in totale. In Promozione prosegue il dominio della Solbiatese, che schianta la Lentatese, mentre il Saronno resta l'unica inseguitrice visti gli stop di Besnatese e Castello Cantù. Nel Girone B inizia a prendere il largo anche il Muggiò, che approfitta dei pareggi di Cinisello e AltaBrianza, mentre nell'E la cima è sempre più della Soresinese, inseguita ora da Club Milanese e Romanengo. Nel gruppo F, infine, si invertono di posizione soltanto Vighignolo e Bressana, con la prima che batte l'Alagna e la seconda che perde in casa del Landriano.

Passando alla categoria Under 19 Fascia A, nel Girone A il Canegrate di Beretti si rialza alla grande calando un poker pesante all'Universal di Bellini, mentre la Varesina continua a correre, praticamente inarrestabile. Nel B pareggiano le due seconde a pari punti Villa e Ardor Lazzate, protagonista Libertini che strega Riva dal dischetto. Nel C la Nembrese di Persico ferma a sorpresa la Cisanese, mentre il Manara s'impone sul Segrate con uno scoppiettante 4-2. Nel Girone D il Vighenzi rimonta nel finale il Ciliverghe conquistando la vetta della classifica approfittando dello stop della Trevigliese in casa contro il Lumezzane. Nell'E solita pioggia di gol, anzi diluvio. Primo acuto del Sancolombano (tripletta di Tasca), Cipolla vince il duello con Rolandi, vincono tutte le big. Perna si dimette dalla panchina dell'Atletico CVS a seguito del ko contro il Locate.

In Fascia B, nel Girone A super vittoria del Gavirate contro l'Ispra, vittoria di misura per la Vergiatese. Nel B vincono le prime della classe Arcellasco e Bovisio Masciago. Nel C il CostaMasnaga cala il settebello al Mandello. Nel D lo Zingonia si aggiudica in scioltezza la gara contro il San Pellegrino mentre il Mapello continua la fuga. Nel Girone I la Garibaldina cede clamorosamente al Club Milano 5-0, pareggio incredibile tra Leone XIII e Afforese: 5-5! Nell'L il Città di Vigevano nonostante l'esonero di Cuppari travolge l'Audax Travacò raggiungendo quota 28 punti. Nel Girone M il Sedriano vince lo scontro al vertice contro il Settimo Milanese allungando a più 7.

Per quanto riguarda i campionati Nazionali, nel Girone B di Serie D ferma la sua corsa l'Arconatese, così Casatese e Sangiuliano City ne approfittano per avvicinarsi. Bonseri trascina invece l'Ac Leon sul campo della Real Calepina. Nel Girone D colpo del Fanfulla contro il Seravezza e Tritium acciuffata in extremis dalla Sanmaurese. Nel Girone B di Under 19 Nazionale continuano la mini fuga Castellanzese ed Alcione, mentre C punteggio tennistico della Virtus Ciserano contro il San Martino Speme. Vincono tutte le altre squadre di alta classifica.

Tra le interviste, invece, per la Serie D spicca l'intervista a Matteo Spada, portiere dell'Arconatese e uno dei meno battuti del girone. Sempre nel Girone B da segnalare l'intervista a Luca Fognini, difensore col vizio del gol della Folgore Caratese. Per quanto riguarda l'Under 19 Nazionale parlano il numero uno del Borgosesia Michele Pizzi, facendo il punto sulla crisi Granata, e Mattia Remondini del Ponte San Pietro, saracinesca nell'impegno infrasettimanale della prima squadra in Coppa. In Eccellenza prendono parola la bandiera della Calvairate Cristiano Visigalli, decisivo contro l'Ardor Lazzate e in rete anche contro il Varzi questa settimana, e il capitano del Lemine Almenno Matteo Capelli, bomber e guida della sorprendente capolista del Girone B. Anche per la Promozione vi sono vari personaggi interessanti, come Filippo Balduzzi, giovane promessa del Castello Cantù, e Mirko Esposito, capitano dell'Olimpiagrenta tornato per aiutare la squadra a conquistare la salvezza. All'interno del raggruppamento E si approfondiscono i segreti difensivi della Settalese, a parlarne è Stefano Papa, uno dei simboli dell'ottimo avvio stagionale. Nel Girone F invece Andrea Carugo, allenatore ad interim del Sedriano nonché direttore sportivo, che spiega il momento difficile della squadra. Per l'Under 19 Regionale ci sono Emanuele Pischetola, difensore goleador del La Spezia, e Noah Grillone, attaccante dell'Accademia Vittuone e tra i protagonisti della risalita della squadra guidata da Amato. Per la Fascia B si racconta Michele Racanelli: il mago di Arcellasco, con lui in panchina la squadra è ancora imbattuta.