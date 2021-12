Giovanili: Giocato fermo, il mercato si muove, si rinforzano Gassino 2005 e Lucento 2007

Mercato aperto per la sessione invernale, tante le trattative in tutte le categoria, sia nei Regionali ma anche nei Provinciali, su Sprint due pagine (28 e 29) dedicate ai movimenti in entrata e in uscita, affari fatti e che si stanno per fare. Intanto si va avanti con i tornei e con le amichevoli, di lusso quella tra Lascaris e Cbs, prime in classifica nei gironi Regionali B e E, finisce 4-2 per i bianconeri. Intanto martedì, meteo permettendo, si riprende con i raduni delle Rappresentative: Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile: di questo parliamo a pagina 30. Ci vediamo in edicola! E in campo.