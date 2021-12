Giovanili: giornale a 1€, coupon del Pallone d'Oro da 150 punti e QR rafforzato

Ultimo turno di campionato prima della sosta natalizia e giro di boa per quanto riguarda i campionati regionali. Molte capoliste scappano, grazie anche alle imprese di Quincitava e Rivarolese che frenano il Lascaris di Balice e Pepe.

Under 17 • Pagine 24-26: pareggio spettacolo tra Cossato e Sparta Novara, spartans re d'inverno. Tris Alpignano nel secondo tempo contro il Cenisia. Cain paratutto e il Pinerolo strappa un punto a Centallo. Casale di giustezza sull'Acqui. Settimo d'impresa a Venaria, tris nella ripresa.

Under 16 • Pagine 27-29: Accademia Borgomanero consolida la seconda piazza dopo il successo ad Ivrea. Alpignano caput mundi, superato anche il Vanchiglia. Crescentinese di misura sul Borgosesia. Poker Cbs al Paradiso di De Filippo. Pianezza festeggia, vittoria che dà ossigeno a Settimo. Il Venaria cede contro il Volpiano di Malagrinò.

Under 15 • Pagine 36-38: Nel Girone A la Biellese diventa regina d’inverno travolgendo il Gassino per 0-8. Tripletta e prestazione d’applausi per Federico Greco che regala tre punti al Lucento contro il Saluzzo (3-0). Emozioni nel Girone D con il Bra che vince lo scontro diretto con il Caraglio (3-2) grazie alla rete all’ultimo minuto di Alberto Valleriani. Dura vittoria in trasferta del Chisola a Pinerolo (1-2) grazie alle reti di Christian Fiore al 31’ e di Filippo Pandolfi al 2’ st. Ai padroni di casa non basta la rete del vantaggio di Nicolò Busico al 23’, fallito un rigore da Luca Valinotto al 33’. Nel Girone E il Bacigalupo rimonta il Pecetto (4-2) e vince grazie ai due gol nel finale di Simone Cottino (33’ st e 37’ st), un rigore sbagliato da ambo le parti.

Under 14 • Pagine 39-41: Nel Girone B il Quincitava super l’ostacolo Ivrea (2-1) grazie alle reti di Federico De Stalis al 2’ e di Mathieu Pramotton al 18’, non basta la rete di Jacopo Aresti al 36’ st per trovare il pareggio. Nel Girone C il Paradiso torna a vincere, dopo 3 partite, contro il Rosta (2-1) grazie alle reti di Donato Ancona al 13’ st e di Gabriele Ierinò al 27’ st, gli ospiti trovano il momentaneo 1-1 con Andrea grosso al 22’ st. Secondo posto per il Lucento nonostante la vittoria con il Pozzomaina (1-6), tripletta di Loris Cirri, doppietta di Mohamed Ferjani e gol di Mirko Berardelli. Gran secondo tempo del Fossano che batte la Saviglianese (0-2) con le reti di Vincenzo Scavone al 13’ st e di Marco Robaldo al 18’ st. Nel Girone E incredibile gioia per il Chieri che batte il Derthona (3-2) all’ultimo secondo con la rete di Fabio Garbellini.

