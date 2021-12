Femminile: Il Lecco non fa sconti al Vighignolo e va alla sosta dopo una prima parte di stagione perfetta. Il Lumezzane espugna Vittuone ed è campione d'inverno in Eccellenza

L'ultimo weekend di gara del calcio femminile non ha mancato di regalare grandi emozioni e temi interessanti. Nel numero di Sprint e Sport in edicola da lunedì 20 dicembre e disponibile in edizione digitale è possibile trovare le cronache complete di due partite: la vittoria, l'ennesima vittoria del Lecco che non fa sconti nemmeno al Vighignolo, rifilando otto gol alla quarta in classifica; e l'avvincente sfida tra le Under 15 della Pro Sesto, vittoriose sull'Accademia Vittuone.

Numero come sempre denso anche di contenuti e approfondimenti. Vi offriamo infatti in esclusiva l'intervista al, anima del centrocampo del Brescia primo in classifica nella Serie B femminile. Una raccolta di voci dai campi dell'Eccellenza nella giornata che ha visto il Lumezzane uscire vittorioso dallo scontro diretto in casa dell'Accademia Vitutone. E un focus sui campionati giovanili di Under 17 e Under 15, nel quale abbiamo provato a mettere in evidenza alcune criticità di carattere organizzativo.

Come al solito, inoltre, la carrellata di dati e classifiche per rimanere sempre aggiornati sul calcio in rosa della Lombardia.