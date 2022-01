A Milano ricomincia a rotolare il pallone; focus in tutte le Delegazioni sugli organici del primaverile Under 14

Un altro lunedì con Sprint e Sport in edicola e sullo store digitale, con Milano che ritrova il calcio giocato, anche se soltanto con due partite disputate. Nelle altre delegazioni parola, quindi a diversi protagonisti della prima parte di stagione, che sono in attesa, come tutti, di una ripartenza che si sta avvicinando sempre più. Pagine dedicate ai provinciali che partono dalla numero 24, con le due dedicate alla delegazione di Milano, seguite da quelle di Monza, Legnano e Varese.

MILANO

Cominciamo dal capoluogo dove l'Under 17 prova a ripartire fra mille difficoltà con Cob 91-Palazzolo Milanese e Schuster-Sesto 2012 in campo. Nella stessa categoria, approfondimento per conoscere meglio la guida tecnica della Calvairate, Emanuele Pischetola, che ha preso in mano la squadra da qualche settimana e attende la prima sfida in campionato. Nuth Palmieri, capocannoniere del Girone F di Under 16, e punta di diamante della Real Trezzano di Davide Rizzini, spiega i punti di forza della propria squadra. Spazio alla Vigor Milano, con l'Under 14 ai Regionali e altri due ragazzi che approdano in due settori giovanili professionisti come quelli di Atalanta e Inter. Risalto anche, nella seconda pagina di approfondimento, alla affiliazione fra Accademia Milanese e Genoa Soccer Academy. In prima pagina regionale un breve ricordo al presidente della Serenissima Paolo Scirea, scomparso domenica mattina

MONZA

Spazio ai 2005 e 2004 a Monza con l'intervista al capitano e regista del Casati Arcore, Gabriele Franco. Il centrocampista della formazione di Riccardo Schembri si vuole confermare anche nel 2022, visto che ha chiuso il girone di andata in testa alla classifica. Non vedono l'ora di ripartire i ragazzi dell'Under 14 visto che sono stati pubblicati i calendari in attesa del fischio di inizio che per il momento è un'incognita. Al contrario è una certezza che fra le formazioni che vedremo fra le protagoniste il Biassono di Luciano Mendez che ha sfiorato l'approdo ai Regionali nella fase autunnale e ora vuole la vittoria.

LEGNANO

Un Girone B da lotta senza quartiere per il primato quello dell'Under 19. Fra le protagoniste del duello c'è anche il Parabiago, che deve ringraziare anche il suo bomber principe: Matteo Ortolani. Proprio l'attaccante della formazione di Roberto Re Fraschini indica la via di un gruppo cresciuto insieme e che vuole raggiungere un traguardo prestigioso. La stessa aria di alta classifica che si respira fra i 2007 del Victor Rho. A raccontare questa realtà sono varie voci all'interno del club, fra cui il tecnico Roberto la Ragione. In conclusione spazio, anche qui, all'Under 14 con gli organici appena pubblicati.

VARESE

Qui l'Under 14 non conosce ancora nel dettaglio le squadre che parteciperanno alla fase primaverile visto che le iscrizioni si chiuderanno venerdì 28. Sicuramente ci sarà una novità, che riguarda le squadre a 9, che ancora una volta saranno affiancate a quelle a 11: l'Union Tre Valli del tecnico Pignato. Come di consuetudine, con l'inizio dell'anno nuovo arrivano i buoni propositi e in casa Calcio Bosto sono chiari: vincere il campionato Under 15 e accedere ai Regionali. Parole e musica di Ernesto Sommaruga, protagonista del nostro approfondimento fra passato, presente e futuro.