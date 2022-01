Giovanili Provinciali: verso la ripartenza, i big match che ci aspettano la prossima settimana

Pronti a ripartire i campionati Provinciali, nel week end del 5 e 6 febbraio, a Torino, Ivrea e Pinerolo in campo per i recuperi, la delegazione di Alessandria invece propone l'intera giornata per le categorie Under 19, Under 16 e Under 14, tutto come anticipato online durante la scorsa settimana (CLICCA QUI per leggere il programma fissato dalle delegazioni provinciali).

UNDER 19 TORINO

Caselette-Venaus

Villarbasse-Rapid Torino

Fiano Plus-B.ta Cit Turin

Mappanese-Valdruento

Villastellone-Barracuda

Carmagnola-Atletico Torino

Onnisport-Vianney

UNDER 17 TORINO

Dorina-Torinese

Union Vallesusa-Fiano Plus

Valdruento-Spazio Talent

Castelnuovo DB-Rapid Torino

MoDeRNa Mirafiori-Lesna Gold

UNDER 16 TORINO

Sisport-San Remigio

Caselette-DB Rivoli

Pro Collegno-Sanmauro

Pecetto-Marentinese

Lenci Poirino-Beiborg

S.Piobesi-Roletto

Canelli 1922-Candiolo

UNDER 15 TORINO

Caselette-Olympic Collegno

UNDER 14 TORINO

Virtus Calcio-B.ta Cit Turin

Valdruento-Caselle

Crocetta-DB Rivoli

Santena 2014-Rapid Torino

Lenci Poirino-PSG

Beiborg-Santenese

UNDER 19, UNDER 16, UNDER 14 ALESSANDRIA

Tutta la 12ª Giornata

UNDER 19 PINEROLO

Cavour-Atl.Volvera

Rivese-Piossasco

Candiolo-Infernotto

SA Piscinese Riva-Villafranca

Academy Luserna-Orbassano

UNDER 17 PINEROLO

Piossasco-Giaveno Coazze

Torre Pellice-Candiolo

Beiborg-Atl.Volvera

UNDER 14 PINEROLO

Luserna-Infernotto

Vigone-Chisone

UNDER 19 IVREA

Aosta 511-Pol.Valmalone

River Plaine-Saint Vincent Ch.

