Il Real Meda ha sfornato un nuovo gioiello: a nemmeno quindici anni Beatrice Antoniazzi entra in campo nella ripresa di Perugia e segna quattro gol in Serie C

C'è una storia incredibile che che arriva dalla Serie C Femminile, scesa in campo domenica 30 gennaio per la diciannovesima giornata di campionato. Dopo aver vinto il derby sul Fiammamonza per 3-1, il Real Meda era incappato in settimana in una sconfitta di misura per mano dell'Independiente Ivrea: in quella partita ha fatto il suo esordio Beatrice Antoniazzi, 15 anni il prossimo 21 febbraio. Uno scampolo di gara, il tempo di assaggiare il calcio "delle grandi", lei che in età da Giovanissima è stabilmente aggregata alle Allieve. Ieri a Perugia il primo tempo era bloccato 0-0. Nella ripresa Mirko D'Onofrio l'ha messa in campo, e in quarantacinque minuti Beatrice ha prima propiziato il vantaggio delle Pantere, e poi ha messo a segno altri tre centri personali!

Nel numero di Sprint e Sport in edicola da lunedì 31 gennaio (disponibile anche in edizione digitale) approfondiamo il suo exploit con Gianni Zaninello, direttore generale del Real Meda, e con Andrea Dubini, suo tecnico negli ultimi 3 anni.

Il calcio femminile si sta gradualmente rimettendo in moto, e restando sempre nel mondo della Serie C abbiamo osservato da vicino il match tra il Fiammamonza e la capolista Arezzo, sfida tutt'altro che scontata nella quale le ragazze di Danilo Brambilla hanno per larghi tratti dominato le toscane.

È stato il fine settimana che ha visto tornare in campo il campionato di Eccellenza. Due le partite seguire direttamente sul campo: la netta affermazione dell'Accademia Vittuone sulla Football Leon, con le biancoverdi diche hanno ribadito, una volta di più, le loro ambizioni di primato.Ma anche il successo esterno della Doverese contro la Polisportiva 2B, match in cui la squadra del nuovo tecnicoha mostrato di meritarsi i piani alti della classifica.

La partita più emozionante a cui abbiamo assistito, e che vi proponiamo, è però quella di Under 19 tra Città di Brugherio e Accademia Calcio Bergamo. Grande prestazione delle locali nella prima parte di gara, in controllo sul risultato di 2-0. Non avevano però fatto i conti con Alice Volpe, capace da sola, in dieci minuti, di rimettere il risultato in parità.