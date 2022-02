Giovanili finalmente in campo, lo spettacolo dei Provinciali

Ripartite finalmente le Giovanili con i recuperi dei campionati Provinciali, ad Alessandria si è giocata addirittura l'intera giornata di campionato per tre categorie (Under 19, Under 16 e Under 14). Tante sfide importanti in questa due giorni di ripresa, soprattutto a Torino, ecco tutte le partite che abbiamo seguito e di cui trovate già gli articoli completi:

Under 19 Torino

Mappanese-Valdruento

Villastellone-Barracuda

Under 17 Torino

Valdruento-Spazio Talent Soccer

Moderna Mirafiori-Lesna Gold

Under 16 Torino

Pro Collegno-Sanmauro

Under 14 Torino

Valdruento-Caselle

Beiborg-Santenese

Lenci Poirino-PSG

Under 17 Pinerolo

Beiborg-Atletico Volvera

Under 14 Pinerolo

Vigone-Chisone

Under 19 Alessandria

Valenzana Mado-Junior Pontestura

