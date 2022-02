Abbracci Orange, il derby è del Toro, la Freedom detta legge ad Alessandria

Anche questa settimana su Sprint e Sport come ogni lunedì in edicola, due pagine dedicate alle categorie del calcio Femminile. Riparte l'Eccellenza, con la Freedom che espugna Alessandria; inoltre c'è il programma per la Coppa di Eccellenza che si disputerà il prossimo marzo

Di nuovo in campo le giovanili, dove la partita di cartello è sempre il derby della Mole che si tinge di granata: nella categoria Under 15 il Toro batte 1-0 la Juventus. In Serie C, l'Independiente raggiunge in extremis la Ternana e continua l'inseguimento alle zone alte di classifica.

Approfondimento sul percorso della Bi-Veo Under 12 raccontato dal loro allenatore Samuele Bosio; Area Calcio, la storia del capitano Stephanie Flou, arrivata in Italia dopo aver giocato nella Serie A belga a 16 anni.

Ecco le partite che abbiamo seguito sul campo questa settimana:

SERIE C: Independiente-Ternana

ECCELLENZA: Acf Alessandria-Freedom

UNDER 15: Torino-Juventus