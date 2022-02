Alpignano-Lucento finisce pari, Caselette da urlo

Giornata di big match incredibili nelle giovanili. Alpignano e Lucento si scontrano in tre categorie su quattro e il parziale finale si può sintetizzare in un pareggio. Successo dei biancazzurri in Under 16 ma in Under 17 è il Lucento ad avere la meglio. I 2007, invece, si fermano sullo 0-0. Anche in Under 14 non mancano gli scontri al vertice come Alpignano-Collegno Paradiso e Lucento-Lascaris.

• Under 17 - pagine 25-27: Prova di carattere del Quincitava di D'Aprile che arresta l'avanzata dell'Ivrea Calcio in un sensazionale 3-3. La Pro-Eureka ne approfitta e senza perdere l'occasione vince contro lo Charvensod conquistando il terzo posto. Nel girone C, Tucci è decisivo nel big match contro l'Alpignano e con una personale doppietta porta i ragazzi di Pierro alla vittoria. A pagina 27 l'approfondimento sul prossimo incontro ai vertici tra Alpignano e Vanchiglia. Alla Cbs finisce con un punto a testa la sfida per il secondo gradino del podio contro il Casale, mentre un cinico Nichelino Hesperia fa fruttare al massimo le azioni e conquista i 3 punti contro l'Acqui.

• Under 16 - pagine 28-30: l'Ivrea non stecca, e passa (non senza soffrire) in casa del Borgovercelli. Partita incredibile tra Alpignano e Lucento, alla fine a spuntarla sono i biancazzurri di Campasso grazie al gol finale di Leccese. Rialza la testa lo Spazio Talent, che sente la cura Aracri e vince per 2-1 contro lo Charvensod. Torna a vincere anche il Bacigalupo di Bert e lo fa per 2-0 contro un buon Castellazzo.

• Under 15 - pagine 31-33: Il Bra continua la sua serie positiva per la quinta partita consecutiva con il 4-1 sul Nichelino. Nel girone E l’Accademia Pertusa supera di misura na Novese, ma le gioie per i gialloverdi di via Genova non sono finite: Riccardo Melloni, Alberto Gamba e Raul Del Mare, nella prossima settimana, saranno impegnati in tre giorni di provini a Verona con l’Hellas.

• Under 14 - pagine 34-36: Due i ritiri in Under 14, quello prevedibile dell’Acccademia Real Torino e quello invece inaspettato del secondo gruppo del Barcanova, che arriva dopo la vittoria 5-0 sull’Alpignano. Focus, poi, sul secondo gruppo del Vanchiglia di Michele Fuggetta. La Pro Eureka batte sul gong il Borgaro con il gol decisivo di Alessandro Furfaro. Nel girone C il Barcanova del neoallenatore Gianluca Gioda inchioda sul pari il Pozzomaina di Luigi Rea: spettacolare tripletta di Andrea Beltino e doppietta per Luca Calabrese. Nel girone D il Fossano batte in esterna il Pinerolo e sfrutta i pareggi delle altre rivali in classifica: 2-2 tra Centallo e Bra, 1-1 tra Cuneo e Pedona.

• Provinciali - pagine 37-45: Incredibile Caselette Under 17: superato 2-0 l’imbattuto Valdruento; il Pecetto inchioda sull’X la capolista Beiborg in Under 16; in Under 14 continua la serie positiva il Valdruento che, archiviato il Dorina, si piazza stabilmente in testa. Aosta: Derby di fuoco tra Leinì e Mappanese in Under 16, entrambe ancora in lotta per il titolo finale. Alessandria: Il Fresonara ferma la Fulvius sul 2-2 Under 16. Pinerolo: vittoria e sorpasso del Candiolo a Villafranca. Non perdetevi la fotogallery di CUS-Moncalieri Under 17.

