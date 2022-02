Amici-nemici, Scaramuzza sfida Selpa per un posto in Serie D

Nuovo weekend, nuovo spettacolo dalla Serie D fino all'Under 19 Regionale. Sul giornale in edicola da lunedì 21 febbraio, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web (CLICCA QUI), ben 13 pagine tra calcio giocato, interviste, approfondimenti e molto altro.

Nel Sangiuliano City che governa la classifica con ampio distacco c'è un giovane talento da tenere d'occhio: Fabio Parissenti . Di rientro da un infortunio, il classe 2002 racconta delle figure importanti nello spogliatoio gialloverde;

Stevano Vitellaro , tecnico del Sangiuliano City , accoglie tre nuovi acquisti per non mollare il sogno primo posto, sempre in vista nonostante l'ultimo stop in campionato;

Roberto Scaramuzza , neobomber della Varesina , ripercorre il successo dell'anno scorso in maglia Alcione, frutto di una combinazione letale con Esteban Selpa , ora alla Sestese e suo avversario diretto per un posto in Serie D;

Il Valle Olona si prepara ad affrontare il girone di ritorno con un Lukaku in più in attacco: Entoni Guarda , che lancia subito la sfida a Maugeri per il titolo di capocannoniere del girone;

Cresciuto tra oratorio e settore giovanile della sua città, Matteo Sperti al suo terzo anno dal ritorno a Cinisello mette nel mirino la doppia cifra e tiene fisso lo sguardo sulle prime due della classe, ora a portata di sorpasso;

Tra geologia e pallone, Aurelio Perugini si sta affermando come uno dei protagonisti della straordinaria stagione della Settalese , da trascinare al sogno playoff;

Andrea Turconi fissa l'obiettivo del suo Vighignolo: la Nato centrocampista e adattato centrale difensivo,fissa l'obiettivo del suo: la Coppa Lombardia.

L'attaccante multitasking de La Spezia , Mattia Montaruli , non nasconde le ambizioni per il girone di ritorno: vincere il campionato;

Luca Matozzo , perno della retroguardia del Segrate , analizza il rendimento difensivo dei giallorossi, unica macchina in una grandissima prima parte di stagione;

Il tecnico della Garibaldina, Michele Antonino, fa il punto sul girone d'andata al di là delle aspettative della formazione milanese e sull'agguerrita lotta al vertice nel Girone I di Fascia B, sbilanciandosi in un pronostico.

TUTTE LE PARTITE SEGUITE

PRIME SQUADRE