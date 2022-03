Dilettanti e Under 19, qualche piccolo spoiler sui contenuti del giornale

Altra settimana ricca tra i Dilettanti. Nel nuovo giornale che troverete in edicola (e in edicola digitale) 15 pagine di approfondimento sulla giornata appena trascorsa, con polemiche arbitrali, risultati a sorpresa e tanto altro. Ovviamente non potete perdervi le partite seguite dalla redazione, con l'elenco che potete riconsultare qui.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 46-47)

- Girone A: Bacaloni-Bonicelli ancora decisivi

- Girone B: Furia Maione: «Arbitraggio vergognoso»

• PROMOZIONE (da pagina 48 a 51)

- Girone A: La fantasia dei numeri 10 fa volare il Briga

- Girone B: Busti primo nei clean sheet stagionali

- Girone C: Balzano ha la meglio sull'Infernotto

- Girone D: Moroni: astro nascente del Mirafiori

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 52 a 54)

- Girone B: Ceversama e Junior una valanga di gol, la Valle Cervo tiene

- Girone C: Colpo grosso Gassino

- Girone C: La Mathi Lanzese interrompe il suo digiuno di vittorie

- Girone D: Collegno si tinge di rossoblù, il derby è della Pro

- Girone E: Candiolo, con Consales stupisci sempre di più

- Coppa Prima Categoria: Caserio eroe Perosa: la doppietta al 90' vale il pass per la semifinale

• SECONDA CATEGORIA (pagina 55)

- L'intervista: Nozze di alluminio tra De Angelis e il Caprie

- Girone C: Derby al Torrazza, Buon Brandizzo, Agliè pari amaro

- Girone C: Il "Settebello" Ardor SF vola con Ragusa

• TERZA CATEGORIA (pagina 56)

- Intervista Terza Pinerolo: L'arte del gol di Lorenzo Bollattino

- Torino: La "Decima" del Robassomero vale l'allungo

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 57 a 59)

- Alpignano vs Rivoli: Corona all'Imperadore, primo soccorso a Rizzo

- Girone A: Impresa Arona in 10 vs 11 a Biella

- L'intervista: A marzo tutti pazzi per Mattia Canuto: il numero 10 trascina la Crescentinese

- Girone B: Volpiano forza sette, Settimo beffa finale

- Girone C: Fuga Alpignano e Venaria, impresa Borgaro

- Girone D: Cheraschese in vetta, Cuneo tiene il passo

- Girone E: Ponziano mattatore, Palushaj imprendibile

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 60)

- Girone C: Cholismo Grammaldo, Accademia Magliano