Un giugno da Campioni: un giornale solo, tante coppe alzate al cielo

Inizia il viaggio nei playoff per Promozione e Prima Categoria, si avvicina al termine per Eccellenza e Seconda e termina del tutto la Terza Categoria. In poche parole, siamo agli sgoccioli: la stagione si prepara agli ultimi botti una delle annate più lunghe degli ultimi tempi. Ciliegina (e che ciliegina) la finalissima di Under 19 Regionale: un giornale che non potete perdervi per nulla al mondo.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• UNDER 19 REGIONALE - LA FINALE (da pagina 13 a 15)

- Girone A:

- Girone B:

• ECCELLENZA (pagina 30)

- Chisola, finale playoff: Il Gran Sasso non fa paura: il Chisola fa il miracolo

- Calciomercato girone A: Volpiano Pianese, occhi su Del Buono e Pititto

- Calciomercato girone B: Mercato in Langa: Albese liberi tutti, Shtjefni-Alba vicini

- Tutto allenatori: Magliano e Bianco, conferme in Granda; Nisticò via da Rivoli

• PROMOZIONE (da pagina 31 a 33)

- Girone B, playoff: Di Carlo Magia, ora il derbyssimo Alpignano-Lascaris

- Coppa Promozione, la finale: Dormelletto, notte in Bianchi: Poma alza il trofeo

- Girone C, playoff: Parussa tiene botta al Carmagnola: è finale con il Panca

- Girone C, playout: Carignano show, Infernotto salvo e Carabinieri in tribuna

- Girone D, playoff: Pro Villafranca dilagante, Pastor all'ultimo respiro

- Girone D, playout: Impresa Pozzomaina: è stata la mano di Ottavio Porta

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 34 a 36)

- Spareggio girone B: Ceversama a forza 4: la Promozione è realtà

- Playoff Girone C: Zenerino-gol e il Colleretto esulta: Montanaro KO

- Playoff Girone D: Vendetta PSG, un autogol trascina il Beppe Viola

- Playoff Girone E: Villastellone da Oscar: altra vittoria al Cardiopalma a Garino

- Playout Girone C: Arena alla Del Piero: Cafasse salvato su punizione

- Playout Gironi D-E:Doppio Miscia, il San Giorgio si tiene la Prima

• SECONDA CATEGORIA (pagina 37)

- Prima giornata terzo turno: Poker monstre Vigone, Olympic pari amaro

• TERZA CATEGORIA (pagina 38)

- Titolo di Torino: Gli invincibili del Piemonte si confermano ancora: Sporting Club devastante e campione di Torino