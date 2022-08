I Gironi e le novità sulla riforma Regionali: il Piemonte sarà sperimentale

Ultimo numero prima dell'estate ricco di novità e approfondimenti tutti da leggere. Dall'Eccellenza alla Seconda Categoria con il mercato, dall'Under 19 all'Under 14 Regionale con ricchi approfondimenti a partire dai postumi dei ripescaggi fino ai gironi. Cosa trovate sul giornale.

A pagina 4 e pagina 5 tutte le novità sulla tanto discussa riforma dei campionati regionali. Il tema della categoria ereditaria è stata al centro del dibattito a lungo. Sul tavolo del Settore Giovanile Scolastico c'era una riforma studiata per altro dal neo Presidente del Comitato Regionale LND Mauro Foschia. Ebbene la riforma, di cui non c'è traccia nei comunicati, probabilmente verrà applicata in parte su tre regioni tra cui il Piemonte. Tutto a partire dal 2023/24. Due pagine con tutte le novità a cura di Marco Marone.

Continuano i movimenti di mercato per le giovanili Regionali e continuano le probabili formazioni. Come giocheranno le formazioni nella prossima stagione? Dall'Under 17 all'Under 14, quattro pagine di campetti con tutti i nuovi ingressi e i nuovi moduli (pagine 16-19)

Nei Dilettanti il mercato non si ferma. Tra chi presenta i nuovi acquisti e chi lavora ancora sottotraccia per rinforzare la squadra. Tutti gli ultimi movimenti dall'Eccellenza alla Seconda categoria (pagine 25-31).