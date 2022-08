Torna il giocato e lo fa con fuoco e fiamme: Dilettanti ricchi con partite, preview, mercato e tanto altro

Vi siamo mancati, vero? Torna il giocato e Sprint e Sport si fa trovare pronto come un rapace d'area di rigore nel momento clou: i dilettanti rispondono presente con 7 pagine dedicate al grande ritorno del giocato, con la coppa Eccellenza. Tre partite viste e il resoconto delle altre gare, con le parole degli allenatori e tante altre chicche.

Posta alzata con la preview sulla coppa Promozione e il tabellone completo dal primo turno alla finale in tarda primavera, quadro concluso con tre pagine con gli organici dall'Eccellenza alla Seconda Categoria e una pagina interamente dedicata all'Under 19 Regionale e Provinciale. Appuntamento in edicola o nel nostro store digitale: guai mancare.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

COPPA ECCELLENZA (pagine 24 e 25) Volpiano e Borgaro viaggiano forte, Derby ancora all’ Alba , SanDo 6 top

Due pagine dedicate all'esordio delle 32 "eccellenti": tre partite viste e tanto altro



COPPA PROMOZIONE (pagina 26) Coppa Promozione : una strada lunga 9 mesi

Il tabellone completo della competizione con tutti gli abbinamenti dal 4 settembre fino alla finale in primavera 2023



TABELLONI ORGANICI (pagine 27, 28 e 29)