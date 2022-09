Dilettanti e Under 19, tutte le anticipazioni del giornale del 4 settembre

Sul giornale in edicola da lunedì 4 settembre, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 9 pagine incentrate sul calcio giocato con l'inizio dei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione e l'avvio della Coppa Lombardia Under 19.

LE ANTICIPAZIONI

SERIE D

Le neopromosse danno spettacolo: Orellana conquista la Varesina ;

conquista la ; Città di Varese , subito gol e assist per il classe 2003 Foschiani ;

, subito gol e assist per il classe 2003 ; Il QR-Code della sfida tra Caronnese e Virtus Ciserano Bergamo ;

della sfida tra e ; La Top 11 del girone;

del girone; I tabellini e la classifica della prima giornata di campionato.

UNDER 19 NAZIONALI

Dalla Giana alla Varesina , ecco il nuovo Girone B ;

alla , ecco il nuovo ; Tutte le novità del gruppo C: caccia aperta al Ponte ;

; Bassanello vuole riprendersi il Ponte San Pietro : «Da novembre sarò a disposizione dell'allenatore»;

vuole riprendersi il : «Da novembre sarò a disposizione dell'allenatore»; Con Mercanti il Breno ha trovato il suo Dumfries: «Per arrivare in Serie D serve cambiare la mentalità».

ECCELLENZA

Deodato al fotofinish, gioia Dossena ;

al fotofinish, gioia ; Minuti pesanti: chiude Principe ;

; Biscione stritolante, frenano Brianza Olginatese e Leon ;

stritolante, frenano e ; Manara-Cisanese , due sconfitte a sorpresa con le neopromosse;

, due sconfitte a sorpresa con le neopromosse; Il QR-Code della sfide Club Milano-Solbiatese e Leon-Trevigliese ;

della sfide e ; La Top 11 dei gironi A e B;

dei gironi A e B; I tabellini e la classifica della prima giornata di campionato.



PROMOZIONE

Ruggeri , nuovo capitolo Baranzatese : una doppietta del bomber stende il Morazzone ;

, nuovo capitolo : una doppietta del bomber stende il ; Lomazzo corsaro, poker per Lupi ;

corsaro, poker per ; Lissone-ColicoDerviese , qui non si fanno sconti;

, qui non si fanno sconti; Un talento Prezioso : doppietta e traversa in rovesciata all'esordio;

: doppietta e traversa in rovesciata all'esordio; Cristarella mette la terza alla Paullese ;

mette la terza alla ; Sconfitta beffa a Vistarino : Agosta non basta al Cinisello ;

: non basta al ; Il Sedriano risorge e vince nel finale;

risorge e vince nel finale; Caos nel finale: Lagonigro va tra i pali;

va tra i pali; Il QR-Code della sfide Meda-Base 96 , Galbiate-Vibe Ronchese , CG Bresso-Tribiano e Rhodense-Settimo Milanese ;

della sfide , , e ; La Top 11 dei gironi A, B, E ed F;

dei gironi A, B, E ed F; I tabellini e la classifica della prima giornata di campionato.

UNDER 19 REGIONALI