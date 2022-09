Super Oscar e Grande Slam, primi botti e proiezioni

Seconda giornata di Super Oscar e Grande Slam. In attesa dell'ultima gara dei gironi eliminatori la prima embrionale proiezione che fotografa l'andamento dei due tornei mette in evidenza dei dati impressionanti relativamente a Lascaris e Sisport, vere dominatrici di tutte le categorie in gara.

Ecco cosa troverete sul giornale.

SuperOscar (da pagina 11 a pagina 20)

Grande Slam (pagine 21 e 22)