Tra le partite di coppe è tempo di pronostici: in edicola le nostre previsioni

Vi tocca prendervi quasi il menù competo adesso. I Dilettanti triplicano la posta in palio con i resoconti delle tre coppe (Eccellenza, Promozione e Prima Categoria) e ben 7 partite seguite dalla redazione. Il modo perfetto per avvicinarsi alla settimana dell'esordio dei campionati nelle tre categorie, fissato per l'11 settembre.

Se per voi questo può non bastare non potete assolutamente perdervi, come ogni settimana di vigilia, i pronostici targati Sprint e Sport: le tabelle con l'andamento della stagione nei due gironi di Eccellenza, nei 4 di Promozione e nei gironi B, C, D ed E di Prima Categoria. Tutto ciò lo trovate in edicola o nel nostro store digitale: vi aspettiamo.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

PRONOSTICI ECCELLENZA (pagina 25)

I nostri pronostici: RG Ticino, sei schiacciasassi; la D viaggia da Alba a Cuneo Previsioni dalla D: Rignanese premia il Cuneo Olmo; Meloni: vince chi dà continuità



COPPA ECCELLENZA (pagine 26 e 27) Dal girone A: La risposta con i fatti di Licio Russo: abbiamo ricevuto critiche insensate Dal girone B: Il Cavour strapazza l'As Torino Calcio; spauracchio Alba, goduria Cuneo



COPPA PROMOZIONE (pagina 28)

Andata primo turno : Lascaris-Ivrea grinta da big; Pastorfrigor Stay da paura



PRONOSTICI PROMOZIONE (pagina 29) I nostri pronostici: Il Lascaris sogna l'Eccellenza nel girone della morte

Pro Novara: mercato faraonico per poter dominare



COPPA PRIMA CATEGORIA (pagina 30) Gara 1 primo turno : La prima volta del Chianocco; Collegno si tinge di rossoblù