Bentornato campionato! 9 pagine +1 per l'esordio in regular season dei Dilettanti

Bentornati alla tanto amata normalità (o quasi). Finalmente sono ripartiti i campionati delle prime squadre e noi abbiamo risposto presente con un giornale ricchissimo: come ogni anno saremo pronti a raccontarvi nel dettaglio Eccellenza, Promozione e i gironi B, C, D ed E di Prima Categoria con tabellini completi, statistiche e curiosità. Il giornale lo conoscete, ma ribadiamo cosa troverete a partire da lunedì 12 in edicola e nel nostro store digitale.

9 pagine totali per le tre categorie e una dedicata all'inizio della coppa Seconda e Terza Categoria nei gironcini di Torino, Pinerolo e Ivrea. Sprint vi aspetta.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 22-23)

- Girone A: Masante regala un sorriso all'Alpignano

- Girone B: È già Cuneo-Alba: vittorie di peso

• PROMOZIONE (pagine 24-27)

- Girone A: Fortino Bianzè, la Pro Novara si inceppa

- Girone B: Di Carlo Joya Lascaris: poker show

- Girone C: Fatal Sommariva: il Pedona già stecca

- Girone D: Molina ferma Pellegrini: pareggio

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 28 a 30)

- Girone B: Gran partenza Ivrea Banchette; ottimo Cigliano, il Sizzano va KO

- Girone C: Nolese vincente due anni dopo

- Statistiche: Chiadò Cutin-Brscic primi doppiettisti. Quante espulsioni!

- Girone D: Il Pertusa è già in volo; Moderna, che sorpresa!

- Girone D: Big match Bacigalupo-Cenisia: esordio da X

- Girone E: Casetta e Romano Martin lanciano San Bernardo e Garino; ok il Luserna

• COPPA SECONDA CATEGORIA (pagina 31)

- La prima giornata: Beiborg, Rebaudengo, Bruinese e Cumiana show; Arena: doppietta piazzata, Scarafia al quadrato

- La prima giornata: Vaula illude Leinì, Nedved risveglia