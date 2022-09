Bollicine Asti! Casale c’è, dubbi Chieri, sos Chisola. Aspettando i 'leoni'...

Tra rimpianti, bocciature ed esami di riparazione. E la Sanremese ringrazia… Sì perchè se ci si attendeva una giornata nella quale le ‘pretendenti’ alla corsa al sogno Serie C avrebbero potuto e soprattutto dovuto dare segnali, a se stessi e agli avversari, sono arrivate più delusioni e bocciature che sorrisi.

Ha cominciato il Chieri nell’anticipo del sabato, sorpreso a domicilio dal giovanissimi e splendido Borgosesia di Lunardon che ha orchestrato calcio e beffato un Chieri del quale ha messo in luce tutti i punti deboli ancora da sistemare per Sorrentino. Occasione mancata anche per il Derthona, al terzo pareggio consecutivo, che contro uno Stresa d’assalto, va addirittura sotto di due gol.

Riesce invece a superare, non senza brividi e difficoltà, il Casale di Sesia che riesce a centrare la prima vittoria della stagione contro un Fossano che avrebbe anche meritato un punticino. Stecca malamente anche il Bra che, contro la Castanese, si fa sorprendere. Cade il Pinerolo sul difficile campo del Sestri Levante, mentre arriva un'altra grande vittoria esterna dell’Asti in casa Fezzanese. Vince ancora il Gozzano di Schettino al cospetto di un Chisola che sembra pagare a caro prezzo ogni situazione ed episodio.

Bella vittoria anche della Castellanzese di Cretaz che dimostra ancora una volta carattere e cuore, recuperando lo svantaggio su un campo non semplice come quello del Ligorna. Vince ancora Marco Didu con il suo Vado alla ‘piemontese’ al cospetto di un PDHAE a cui non basta lo spirito da battaglia.

SU SPRINTESPORT IN EDICOLA E NELLA VERSIONE DIGITALE NEL NOSTRO SHOP

TROVI TUTTI I TABELLINI DELLE PARTITE CON DATI STATISTICI, LA TOP 11 DI GIORNATA

E TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE