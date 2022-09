Impressioni di settembre: che giornale per Dilettanti e Under 19

Una settimana ricca per i Dilettanti. Al via la seconda di campionato per Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, così come la seconda giornata di coppa per Seconda e Terza Categoria. Sale l'attesa per domenica 25 settembre, dove al via ci saranno tutte le categorie con l'inizio dei campionati per Seconda e Terza.

Esordio ufficiale di campionato per l'Under 19 regionale: una prima giornata che ha visto forti segnali per qualche big e un paio di stop imprevisti da parte di chi, al SuperOscar, aveva stupito. Non vi resta che andare in edicola, o fare un salto nel nostro store digitale.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 26-27)

- Girone A: Borgaro, che domenica bestiale

- Girone B: In tre a braccetto: ora c'è Cuneo-Alba

• PROMOZIONE (pagine 28-31)

- Girone A: Le 3 sorelle viaggiano a suon di goleade

- Girone B: Gioia Gassino allo scadere, impresa Lucento

- Girone C: Sinfonia Carignano, reazione Carmagnola

- Girone D: Biliardo immortale: Pontestura in cielo

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 32 a 33)

- Girone B: Valle Cervo super, Virtus perde ancora, Montanaro on fire, debacle del Santhià

- Girone C: Trione come Solskjaer, Agliè pazzo

- Girone C: Mappanese, il primo tassello: doppietta Borghi e SVC già stoppato

- Girone D: Pro Collegno stupisce, il Tessarin bis convince

- Girone E: Gioia Buttiglierese: ecco il primo punto che fa ben sperare

- Girone E: Attimi di preoccupazione: Marco Masiello perde i sensi; decisivo l'aiuto dei compagni

• COPPA SECONDA CATEGORIA (pagina 34)

- La seconda giornata: L'Autovip non sbaglia l'esordio; il Cumiana si assicura il pass

- La seconda giornata: Nuova Lanzese, ora la prova del 9

• UNDER 19 REGIONALE (pagine 35-37)

- Sguardo sulle favorite: Volpiano è già riscatto

- Nel girone A: Alicese Orizzonti sei favolosa

- Nel girone B: Ardua Rivarolo, Venaria bloccato

- Nel girone C: Trofarello show, superata l'Alba

- Nel girone D: Gamba-Fracchia: 2-3 da KO

- Gioia da neopromosse: L'Annonese riscrive la storia: incredibile vittoria ai regionali