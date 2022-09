All in Dilettanti: solito spettacolo più i ritorni di Seconda, Terza e Under 18

E ora i giri del motore sono al massimo. Ultimo weekend di settembre e primo weekend con tutte le carte scoperte per i dilettanti: riprendono Seconda Categoria, Terza Categoria e Under 18 ad arricchire il menù della squadra Dilettanti di Sprint.

Troverete il tutto in edicola e nel nostro store digitale: vietato rimandare, noi vi aspettiamo!

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 40-41)

- Girone A: Borgaro avanti tutta: 10 gol in 180'

- Girone B: L'Acqui torna a volare, Cuneo in vetta

• PROMOZIONE (pagine 42-45)

- Girone A: Bellinzago flash proprio come 12 mesi fa

- Girone B: Cadono tutte, ma non la Druentina

- Girone C: Carignano invalicabile, terza gioia di fila

- Girone D: Il Beppe Viola trova la prima storica vittoria

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 46 a 48)

- Girone B: Ponderano e Montanaro tris, per Caviglia sono 200 reti in LND

- Girone C: Barcanova già in fuga

- Girone C: Che impresa Corio: Valle espugnata, bene il nuovo 3-5-2

- Girone D: Saletti fa volare il Cenisia: per Tabarrani primi 3 punti, Daggiano trascina l'STS

- Girone E: Buttiglierese in affanno, Pontarolo per il riscatto

- Girone D: Crisi San Giorgio: ancora 0 punti. Gioia Paradiso

• SECONDA E TERZA CATEGORIA (pagina 49)

- Seconda Categoria: Ed è subito tempo di bomber: Ricotta e La Rosa in cattedra

- Terza Categoria Rivoli Calcio, ritiro prima di iniziare: resta in gioco solo il Città di Rivoli

• UNDER 19 REGIONALE (pagine 50-52)

- Outsider e goleade: Gassino, puoi crederci

- Nel girone A: Bulè approccio horror, poker dell'Arona

- Nel girone B: Due su due Volpiano: pronostici sovvertiti

- Nel girone C: Le big sono presenti: due grandi goleade

- Nel girone D: Perrone stende il Mercadante

- Esordio meraviglia: CBS vola last minute con Yasser; gol e prestazione super all'esordio

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 53)

- Un sogno giallorosso: Villafranca, ora divertiti