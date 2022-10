Bra formato derby, altalena Sisport

Terza giornata incandescente dove non sono mancanti i colpi di scena. Tra conferme, riscatti e sorprese ecco cosa troverete sul giornale. Il Bra fa suoi due derby: in Under 17 un emozionante 4-3, ma è in Under 15 che all'Attilio Bravi si festeggia di più. 4-0 sul Fossano.

Ecco cosa trovate sul giornale sulle giovanili regionali

UNDER 17 (pagine 14-16) Andrea Tortorella trascinatore della Pro Eureka che mette in saccoccia la terza vittoria consecutiva e si prepara al big match contro il Lascaris.

UNDER 16 (pagine 17-19) Thomas Attardo e Matteo Felletti confezionano una vittoria con i fiocchi, Alessio Dianati conserva il risultato parando un rigore. Un leinì da leoni guadagna la prima vittoria in campionato contro lo Charva corazzata del girone B.

UNDER 15 (pagine 20-22) Panoramica del Girone B dove il Lucento si guadagna la vetta in solitaria grazie alla vittoria in trasferta contro la Virtus Calcio. Complice anche il Pianezza, che rallenta il Lascaris conquistando un ottimo pareggio nel derby disputato sul campo bianconero.

UNDER 14 (pagine 23-25) Primo gol pesantissimo per David Lee Buffon con la maglia della Cbs che espugna Chieri.