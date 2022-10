Il rodaggio è finito: parte il super ottobre di Dilettanti e Under 19

L'autunno è iniziato e adesso si inizia a far sul serio. Primo numero di ottobre per Sprint e Sport e le pagine dedicate a Dilettanti, Under 19 e Under 18 sono sempre 14: tante chicche da leggere tra risultati a sorpresa, grandi storie e goleade. Non potete sicuramente perdervi il bello adesso, perché ora si inizia a correre seriamente: troverete il tutto in edicola e nel nostro store digitale, vi aspettiamo!

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 40-41)

- Girone A: La Biellese resuscita con il Papa

- Girone B: Dronero rivede l'Alba con il Saluzzo

• PROMOZIONE (pagine 42-45)

- Girone A: Vigliano, aria di cambio in panchina

- Girone B: Il Pianezza ricomincia da Elia Fanelli

- Girone C: Il Carmagnola scatta, Carignano regge

- Girone D: Aimaro lancia la Pastor, Greco KO

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 46 a 48)

- Girone B: Ponderano e Montanaro non si fermano! Cigliano stupisce

- Girone C: Orione giovani speranze

- Girone C: Tris Agliè Valle Sacra: un secondo posto che fa sognare

- Girone D: Cenisia schiacciasassi: poker e Pro Collegno KO

- Girone E: Ripresa Buttiglierese, il Giaveno apre i conti, Moncalieri al tappeto

- Girone D: Il Candiolo non ci sta, è ancora vivo: fermato il Garino

• SECONDA E TERZA CATEGORIA (pagina 49)

- Seconda Categoria E: Tetti Rivalta on fire: ai gialloblù il big match contro il Beiborg

• UNDER 19 REGIONALE (pagine 50-52)

- Un pomeriggio Orange: Tetaj canta tre volte

- Nel girone A: Ottovolante Sparta, Oleggio demolito

- Nel girone B: Iachino è sontuoso: Pianezza alla seconda

- Nel girone C: Centallo sul pezzo, Saluzzo battuto

- Nel girone D: Manita Lucento in un tempo

- Due grandi corazzate: Cuneo-Cheraschese ancora devastanti: altri 7 gol alle rivali e ritmo senza pari

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 53)

- Occhio alle big: Il Lucento fa paura