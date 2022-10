L'urlo delle big, che spettacolo nei Provinciali

L'urlo delle big echeggia nella seconda giornata dei Provinciali. Venaria, Borgaro e Pianezza non falliscono l'appuntamento con la vittoria in Under 17; tra i 2007 importante successo del Gassino a Settimo e sorprendente vittoria del real Orione sul Bsr Grugliasco. Il Nichelino Under 15 va a prendersi 3 punti in casa del Vanchiglia e in Under 14 spettacolare 4-4 tra Virtus Calcio e Pianezza.

Novità nelle pagine di Under 14: da questa settimana troverete anche il girone di Vercelli.

Nel femminile, partita l'Under 19 ma il match di fuoco si è disputato a Garino dove la Juve Under 17 ha battuto 4-0 il Toro nel derby.

Ecco cosa trovate sul giornale sulle giovanili Provinciali e sul Femminile:

Under 17 (pagine 30-31)

Davide Milia ruggisce, Mattia Volpe ferisce

Francesco Santoro, ancora lui Barone pareggia il Mirafiori

Under 16 (pagine 32-33)

Gabriele Mosca in ospedale, grave infortunio al gomito

Di Cara firma l’impresa Orione, Bosco trascina il Racconigi

Under 15 (pagine 34-35)

Masi e Forte eroi del Nichelino, Gargallo accorcia, ma non basta

Filippo Siviero pararigori classe 2009, out Mazzotta, c'è Bellotto: 9 tra i pali

Under 14 (pagine 36-37)

Gabriele Rocchi alla Vlahovic, Di Chio e D’Alesio svolta Virtus

Cecchin macchina da gol, Rosta, obiettivo promozione

Asti e Alessandria (pagine 38-39)

Under 15: Rigore contro, il Tiger Novi ritira la squadra

Benvenuto Nizza ValleBelbo, Nati per giocare insieme

Femminile (pagine 54-55)