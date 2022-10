Giornata storica! Per il Chisola che firma la sua prima vittoria sul pianeta Serie D e per il Chieri, che diventa farfalla con occhi da tigre contro il Casale, infliggendo ai nerostellati la prima sconfitta del campionato e, in dieci, dimostra di essere diventata quella ‘tigre’ che può e potrà graffiare chiunque. Soprattutto se ‘ferita nell’orgoglio’.La maglia che lo Stresa Vergante ha realizzato per ricordare Giorgio Rotolo Prima vittoria del campionato, che allontana voci di crisi e possibili cattivi pensieri in casa Derthona mentre il Bra impone caratura e qualità in casa Pinerolo e allo Stresa non riesce l’impresa...