Lascaris un sorriso e mezzo, Pinerolo punta in alto

Doppio scontro tra Lascaris e Pro Eureka nei fascia piena. Se nell'Under 15 i bianconeri di Meschieri tornano a vincere, in Under 17 finisce in pareggio, ma a godere di più sono i blucerchiati di Gabriele Davin che fermano la corazzata.

Ecco cosa trovate sul giornale sulle giovanili regionali

UNDER 17 (pagine 15-17) Nel Girone B focus terzetto di testa composto da Pro Eureka, Lascaris e Quincitava, con quest'ultimo primo per differenza reti. Imprese per Rosta e PDHAE.

UNDER 16 (pagine 18-20) Il Centallo e tutte le medio-piccole. La borghesia sale al potere e scombussola i piani.

UNDER 15 (pagine 21-23) Dopo anni di assenza, torna un derby di Venaria ai regionali. Questa volta c'è la Virtus e finisce in parità.

UNDER 14 (pagine 24-26) L'ultima gara di Under 14 è uno scontro diretto. Sarà il Pinerolo l'anti Chisola.

UNDER 15 E UNDER 14 B (pagina 27) Comincia il campionato seconde squadre. Una pagina dedicata