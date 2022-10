Beppe Viola: è qui la festa! Under 17: robe da pazzi

Tripudio Beppe Viola: nella festa della società, gli Under 17 trovano la seconda vittoria stagionale in casa col Canelli. Il Chisola mostra i muscoli contro il Bra e rimane a punteggio pieno. Frena la Biellese nel biennio Allievi.

Ecco cosa trovate sul giornale sulle giovanili regionali

UNDER 17 (pagine 13-15) Risultati pazzi alla quinta giornata: su tutti il Turricola sgambetta la Biellese e un folle 5-5 tra Casale e Baveno.

UNDER 16 (pagine 16-18) La Juve Domo cade in casa della Pro Eureka, ma non senza grosse polemiche. Focus sul girone A.

UNDER 15 (pagine 19-21) Le coppie gol continuano a brillare. Da Reci e Ietto a Metello e Piarulli, passando per i soliti Giambertone e Calamita e Palumbo e Shaker.

UNDER 14 (pagine 22-24) Il Derthona si prende il primato con una partita infinita. Rimonta con l'uomo in meno e rigore nel finale.

SECONDE SQUADRE (pagina 25) Una pagina intera dedicata ai campionati seconde squadre e Under 14 e Under 13 prof.