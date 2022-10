Dilettanti da goduria, Under 19 in protesta

Un weekend particolare, bisogna dirlo. Tra un derby sospeso con arbitro in ospedale e la grande protesta degli addetti ai lavori in Under 19 Regionale le pagine dei dilettanti sono sempre ricche. Sprint e Sport vi aspetta in edicola o nel nostro store digitale per un altro grande numero che non potete assolutamente perdervi. Bando alle ciance, correte subito per non perdervi le 14 pagine dedicate e le 15 partite viste dalla redazione!

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 40-41)

- Girone A: Allarme rosso per la Pro Eureka

- Girone B: Cherasco ulula: i nerostellati brillano

• PROMOZIONE (pagine 42-45)

- Girone A: La Pro Novara accorcia le distanze

- Girone B: Ecco il Carrara, il Grugliasco strappa 3 punti

- Girone C: Sinfonia Carmagnola, Busca risponde

- Girone D: Torinesi spettacolo aspettando l'Atletico

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 46 a 48)

- Girone B: Vetta Montanaro, Ponderano KO; Gran Palazzolo, punto Santhià

- Girone C: Mathi pazza di Ceesay

- Girone C: In Valle d'Aosta derby al Paradis: decide Bianquin. SVC momento nero

- Girone D: Il derby viene sospeso, l'arbitro in ospedale

- Girone E: L'Orbassano cambia volto: KO all'esordio del Boggian 2.0. Il Perosa torna al successo

- Girone E: Mensa macchina da gol di un San Secondo show

• SECONDA E TERZA CATEGORIA (pagina 49)

- Due grandi big: Terza Torino, San Paolo e Resistenza Granata sognano dopo un ottimo avvio

• UNDER 19 REGIONALE (pagine 50-52)

- La grande polemica: La riforma non piace

- Nel girone A: Frontale a Biella, Edo Secco in ospedale

- Nel girone B: Mammoliti show, Charva sorride

- Nel girone C: Manita Valle Po, Gallesio show

- Nel girone D: La prima volta del Moderna non si scorda mai

- La gioia eporediese: Egemonia Orange, è un Ivrea spettacolare: 5 su 5 e primato in solitaria

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 53)

- Dal girone B: Frugarolo ora sogna