L'incrocio sorride al Derthona, arrivano i primi esoneri

Il Derthona ruggisce forte due volte contro il Chieri in un triplo scontro nelle giovanili. I collinari vincono solo in Under 15, in una partita senza logica: 4-5 a favore dei ragazzi di Negro.

Pubblicato il nuovo format per le finali regionali che allarga la partecipazione alla lotta al titolo.

Ecco cosa trovate sul giornale sulle giovanili regionali

UNDER 17 (pagine 15-17) Le imprese di Bsr Grugliasco e Rivarolese nel Girone B. Fermano rispettivamente Quincitava e Vanchiglia.

UNDER 16 (pagine 18-20) Il Chisola sbanca Cuneo con un eurogol di Di Gioia. Bene anche il Centallo che vince in rimonta a Nichelino.

UNDER 15 (pagine 21-23) Il Chieri vince la partita folle contro il Derthona. Sotto 3-0, i collinari rimontano per un finale di 4-5.

UNDER 14 (pagine 24-26) Giornata fondamentale nel Girone B dove il Lascaris vince il derby con l'ALpignano con un secco 0-3.

SECONDE SQUADRE (pagina 27) Una pagina intera dedicata ai campionati seconde squadre e Under 14 e Under 13 prof.