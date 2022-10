Giornale da paura! Una settimana pazza per Dilettanti e Under 19

Un giornale da far paura. Con Halloween ormai alle porte è tempo di un bel riassunto di cosa troverete sul giornale in edicola da lunedì 31 ottobre. 13 partite seguite dalla redazione per il mondo dei Dilettanti e dell'Under 19, sempre condite da approfondimenti, storie incredibili e tanto altro. Correte subito in edicola o nel nostro store digitale!

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 40-41)

- Girone A: Pro Eureka, segnali di risveglio

- Girone B: Cuneo derby amaro, sorpasso Alba

• PROMOZIONE (pagine 42-45)

- Girone A: Il campionato è aggrappato all'Arona

- Girone B: Il Lesna si rialza, ora l'Ivrea ingrana

- Girone C: Busca punito dal Carma, Infernotto infinito

- Girone D: Jackpot PSG: Govoni sbanca Felizzano

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 46 a 48)

- Girone B: Tracollo Banchette, Le prime due volano, Stop Pro Palazzolo, scatto del Cigliano

- Girone C: Orione ancora Reale: bastano due piazzati per espugnare Mathi

- Girone C: Gode la nuova Torinese

- Girone D: Rivoluzione a Collegno: Gulletta dimissionario

- Girone E: Prima gioia Boggian: ripartenza Orbassano. Il Garino va al tappeto

- Girone D: Esonero Tessarin, ripartenza della Pro con Vagli-Santagelo

• SECONDA E TERZA CATEGORIA (pagina 49)

- Dalla Terza di Torino: Sant'Ignazio a sorpresa, Sisport sempre più grande

• UNDER 19 REGIONALE (pagine 50-52)

- A punteggio pieno: Cherasco senza storia

- Nel girone A: Una Sparta da Leoni, Cossato ancora allo scadere

- Nel girone B: Storico Montanaro, Pelizza vale oro

- Nel girone C: Saviglianese seconda: Candiolo KO in trasferta

- Nel girone D: Le quattro sorelle non sbagliano

- La prima volta: Uno-due Ammendolea-Albanese: il Moderna sorpassa l'Annonese

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 53)

- Dal girone A: LUCENTO-FULGOR, A NOI 2