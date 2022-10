Infortuni e animi caldi: tra partite sospese e imprese

Doppio 4-2 per la Sisport contro i leoncelli del Derthona. In Under 16 i bianconeri scappano in vetta, mentre in Under 14 i ragazzi di Saglietti vincono di forza e favoriscono la fuga del Vanchiglia.

Ecco cosa trovate sul giornale sulle giovanili regionali

UNDER 17 (pagine 15-17) Nel Girone C succede di tutto: la Cheraschese si aggiudica il derby roerino col Bra e il Chisola sporca il percorso netto con il primo pareggio col Fossano

UNDER 16 (pagine 18-20) Primo ko della Cbs che viene sgambettato dalla Fortitudo. Sisport primato solitario.

UNDER 15 (pagine 21-23) Si entra dentro l'avventura Rappresentative. Nel girone A viene sospesa la partita tra Biellese e Accademia Borgomanero a causa del bruttissimo infortunio rimediato da Mauro Bevilacqua.

UNDER 14 (pagine 24-26) Giro di derby da Collegno a Chieri. Sorridono Olympic e Chieri.