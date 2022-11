Cambiano le vette e cadono i giganti: le anticipazioni di Dilettanti e Under 19

Si alza l'aria fredda tra i campi del Piemonte e della Valle d'Aosta, ma noi siamo sempre lì, ad accompagnarvi tra le vostre prodezze. Non mancano i colpi di scena nel numero di Sprint del 14 novembre, con tanta carne al fuoco e le solite 14 pagine a tema prime squadre, Under 19 e Under 18. 13 partite tutte da gustare sul nostro sito o direttamente con i QR code: noi vi aspettiamo in edicola o sul nostro store digitale!

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 40-41)

- Girone A: Venaria, fermata la ex-capolista

- Girone B: Alba in vetta con il cuore del Drago

• PROMOZIONE (pagine 42-45)

- Girone A: La Pro Novara torna a fare sul serio

- Girone B: Falco sgambetto Charvensod, Ligato primo

- Girone C: Carmagnola, una giornata perfetta

- Girone D: Chi ferma la Pastorfrigor?

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 46 a 48)

- Girone B: Montanaro da 1-0, Ponderano in scia, La Virtus ora ingrana, Sizzano che fatica

- Girone C: Fatal San Maurizio, conti chiusi?

- Girone C: Russo s'invola e segna: il Cafasse vince ancora. Mappanese discontinua

- Girone D: Passi falsi in vetta: il Cenisia si fa sotto

- Girone E: Buttiglierese da urlo, stop San Secondo, il ritorno del Perosa

- Girone E: Tonfo Villarbasse: torna a stupire il San Bernardo

• SECONDA E TERZA CATEGORIA (pagina 49)

- Previsioni playoff: Corazzata San Paolo, si ferma la fuga del Resistenza

• UNDER 19 REGIONALE (pagine 50-52)

- Il riscatto: Redenzione Lascaris

- Nel girone A: Zona Cossato: la Sparta cade all'ultimo respiro

- Nel girone B: Tris Montanaro, Rosta decimato

- Nel girone C: Valle Po 4ª gioia: pronostico battuto

- Nel girone D: Moderna show: Mirafiori sud è gialloblù

- Pari incredibile: Alba, ancora tu: altro pari show dopo l'8-8. La Juniores ferma i giganti di Cherasco

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 53)

- IL GRANDE SORPASSO: VISCHESE, ORA CREDICI