Chisolandia è quasi perfezione: tutte le anticipazioni del giornale

Ci sono 3 Chisola a punteggio pieno e uno che viene sgambettato per la seconda volta da una super Cheraschese. Le altre tre invece vivono un weekend d'oro perché dall'Under 16 all'Under 14 i vinovesi vincono le tre partite contro le tre seconde in classifica di turno decretando tre fughe.

Ecco cosa trovate sul giornale sulle giovanili regionali

UNDER 17 (pagine 14-16) Il Volpiano continua a fare la voce grossa. Il miglior attacco della categoria e il miglior bomber (Riccardo Lucca, con 14 gol) sono agli ordini di Alessandro Malagrinò.

UNDER 16 (pagine 17-19) Si va verso lo scontro ormai classico tra Chieri e Cbs. Rispetto alla passata stagione però c'è una Sisport in più che resta a punteggio pieno e osserva interessata.

UNDER 15 (pagine 20-22) Chieri e Chisola scappano e lo fanno superando grandi avversarie come Cbs e Pinerolo. Nel Girone B vince la preggite: non scappa l'Alpignano, non ne approfittano né Lucento, né Lascaris.

UNDER 14 (pagine 23-25) Nel girone B ci sono novità in basso alla classifica: il Mercadante trova la prima vittoria, il Paradiso scappa dalla zona calda.

SECONDE SQUADRE (pagina 26) In Under 15 frena il Chieri capolista contro la Sca Asti, ma le inseguitrici non ne approfittano. Under 14: giornata calda a Strambino dove l'arbitro sospende la partita a 13' dal termine.