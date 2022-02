Scheggia Motteran, infallibile Bordigoni, spietato Leinì

Il Leinì di Matteo Toscano vince in casa contro il Castellamonte per 2-1 ed ottiene più tre punti in classifica ma, non solo, raggiunge anche la seconda vittoria consecutiva dopo un girone d'andata piuttosto altalenante; proprio con gli sfidanti di oggi era uscito sconfitto. Una gara ricca di tensioni e colpi di scena, fino allo scoccare del novantesimo minuto. Il risultato ne è la prova schiacciante, il match andato in scena in questa domenica mattina è rimasto fermo sul pari fino al quarantaquattresimo della seconda frazione: decisivo il rigore segnato dall'attaccante di casa Simone Bordigoni. «Mi dispiace per com'è finita,...