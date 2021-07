Vela Mesero: la società giallonera entra nell'orbita Udinese Academy

Grandi novità in casa Vela Mesero: la società entrerà nell'orbita Udinese Academy, grazie al lavoro del Direttore Sportivo giallonero Donato Roncoroni. Un progetto che coinvolgerà non solo il Vela Mesero ma anche le scuole della città, in modo da creare un sodalizio importante e un punto di riferimento tecnico professionistico per la zona. Un'affiliazione importante per una società che sta crescendo di anno in anno.

Questo il comunicato ufficiale scritto dallo stesso Roncoroni:

Con grande orgoglio annunciamo ufficialmente la collaborazione tecnica con Udinese calcio.

“Udinese Academy” è stata voluta fortemente dal sottoscritto in quanto racchiude a 360 gradi il Nostro modo di intendere il calcio, dove l’atleta diventa il centro del progetto stesso.

Allenatori preparati da Udinese, esercitazioni mirate per ogni singola categoria , allenamenti per portieri, alimentazione, psicologia per lo sport, assistenza e supporto per le famiglie etc etc etc.. un programma completo a disposizione di tutti.

In tutto questo anche la città di Mesero (molto attiva per far crescere lo sport nel paese) e le scuole verranno coinvolte con il progetto di Udinese Calcio al fine di creare un sodalizio importante e un riferimento tecnico professionistico per la zona.

Nei prossimi giorni verranno comunicate tutte le varie iniziative che ci attendono nei prossimi mesi.

Un doveroso ringraziamento al sindaco Davide Garavaglia per aver costruito un bellissimo stadio e per aver dato grande disponibilità nell’appoggiare il progetto “Udinese Academy “ all’interno della comunità di Mesero.

Un grande ringraziamento a Mauro Salmoiraghi, Maurizio Colombo, Luigi Borella per avermi sostenuto, supportato e “ sopportato“ in questa affiliazione, credendo in me e nelle mie idee di calcio. Verrete ripagati sul campo.

Per me, Andrea Negroni, Simone Olgiati e Pagani Matteo inizia il lavoro duro per permettere ad Udinese Calcio di lavorare al meglio. Siamo pronti per questa sfida entusiasmante.

In questi giorni agli open Day presenterò, a chi fosse interessato, le caratteristiche dell” Udinese Academy”. Vi aspetto numerosi!!

Benvenuta “Udinese calcio“ !!!!

Direttore Sportivo

Roncoroni Donato