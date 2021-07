Asd Marnate Gorla Calcio: la parola al responsabile dell'agonistica Domenico Otranto

Avevamo già anticipato della collaborazione sportiva fra Marnate e Gorla Maggiore, partnership ufficializzata proprio nelle ultime settimane; Domenico Otranto sarà il responsabile della società che assumerà il nome di Asd Marnate Gorla Calcio – e nel logo saranno presenti gli stemmi di entrambe le società.

Proprio il nuovo responsabile del settore giovanile racconta: «Negli ultimi 10 anni sono stato responsabile dell'agonistica a Gorla Maggiore, e prima lo ero a Marnate. Sarò onesto, era da qualche tempo che dicevo al presidente del Gorla Maggiore (n.d.r. Bernasconi) di cercare di creare un polo che racchiudesse più paesi limitrofi, in modo da alzare anche di più l'asticella. Il bisogno di unirsi nasce anche dall'esigenza di “rispondere” alle famiglie, sia per rispondere alle società vicine che hanno alzato notevolmente qualità e professionalità».

Otranto poi tiene a fare diversi ringraziamenti: «Anzitutto vorrei ringraziare la popolazione di Gorla Maggiore, che da sempre è vicina alla società e a me in primis; un grazie alla città e alla realtà sportiva di Marnate e a tutta la dirigenza che ci accolto nel migliore dei modi e mi ha permesso di continuare a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile. Non posso poi non soffermarmi sugli atleti, grazie sia ai ragazzi di Gorla che hanno deciso di seguirci in questa nuova avventura, e grazie a quelli del Marnate, che ci hanno davvero accolto a braccia aperte. Vorrei anche dire che abbiamo cercato di rendere lo spostamento il meno “traumatico” possibile, mettendo a disposizione un ambiente similare a quello di Gorla Maggiore, ma cercando di non scoinvolgere l'ambiente del Marnate».

Definiti anche tutti i tecnici per quanto concerne l'attività agonistica: l'Under 19 sarà affidata a Alessandro Tosi, “ex” tecnico del Gorla Maggiore. L'Asd Marnate-Gorla allestirà anche una Under 18, che sarà guidata da Simone Giannazza e William Monteforte. Per l'Under 17 è pronto Amedeo Pollicetta, mentre l'Under 16 sarà affidata al marnatese Alessio Ferri. Verranno allestite anche due formazioni di Under 15: una sarà guidata da Simone Mattioni, mentre l'altra verrà affidata a Erminio Corio. Tornerà anche l'attività di base in società, che sarà rivolta ai nati dal 2009 al 2016.