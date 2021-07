SC United: definite tutte le panchine dell'agonistica, linea di continuità verdeblù

Anche in casa SC United – la realtà sportiva nata dalla collaborazione fra FBC Saronno e Sporting Cesate – è stato definito il quadro allenatori in vista della prossima stagione.

Pochi cambiamenti, con tanti allenatori dello Sporting Cesate riconfermati; Sporting Cesate e FBC Saronno lo avevano anticipato, l'SC United non sarebbe stato frutto di una fusione, bensì un “mettere in comune” allenatori e strutture, e così è stato...Ma andiamo con ordine.

L'Under 19 dell'SC United sarà affidata alla coppia formata da Mario Caputo e Roberto Di Iacovo, mentre l'Under 19 dell'FBC Saronno vedrà ancora una volta Stefano Imburgia al timone. Novità anche sul fronte Under 18, con l'FBC Saronno che allestirà una squadra formata da classe 2004, che farà riferimento alla società degli Amaretti e che sarà guidata da Fabio Poli.

Arrivando alle categorie agonistiche dell'SC United, l'Under 17 sarà affidata a Diego Bulgarelli, che di fatti proseguirà il cammino con il gruppo 2005 per la seconda stagione consecutiva.

Per l'Under 16 è pronta l'accoppiata dell'Under 19: ovvero quella formata da Roberto di Iacovo e Mario Caputo; doppio compito dunque per due allenatori che hanno sempre raccolto ottimi risultati e che lavorano completandosi vicendevolmente.

Duo anche in Under 15, con Luca Bravin e Davide Pisano che dunque guideranno i 2006 nel campionato regionale.

Tandem anche per quanto concerne l'Under 14: saranno Andrea De Angelis e Alessandro Sorritelli a tirare le redini della squadra.

Riferimento per il settore giovanile dell'SC United sarà Ottavio Vellone, Direttore Sportivo dell'intera realtà calcistica (n.d.r Vellone in precedenza aveva ricorperto il ruolo di scouter per l'FBC Saronno).

SC United che non si è mai nascosta, la collaborazione fra Sporting Cesate e FBC Saronno vorrebbe far diventare la nuova realtà sportiva un polo, un punto di riferimento per il territorio circostante.