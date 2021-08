Mazzo: ecco gli allenatori della pre agonistica, piovono le conferme

Dopo aver ufficializzato tutti i tecnici dell'attività agonistica, il Mazzo ha svelato anche diversi allenatori della Scuola Calcio.

Piovono le conferme anche per quanto concerne l'attività non agonistica – che sarà sempre supervisionata dal responsabile della Scuola Calcio e dell'Attività di Base Alessandro Triacca coadiuvato dal nuovo referente del settore giovanile, Luciano Langione.

Partendo proprio dai più piccoli, troviamo la conferma di Marco Ferrari come istruttore dei Piccoli Amici. Anche Alessandro Giordano sarà ancora fra le fila rossoblù del Mazzo e si occuperà della categoria Under 11 (Pulcini 2011).

Passando agli Esordienti, e salendo quindi di un gradino troviamo Andrea Li Veli, da anni ormai in via Ospiate; per lui quest'anno il compito di tirare le redini dell'Under 12 (Esordienti 2010).

Saranno due le squadre di Under 13 (Esordienti 2009) e sono due anche le conferme dei tecnici: i due gruppi di 2009 saranno affidati a Luca Esposito e Gianluca Corini.

Ma non è tutto, sono stati definiti anche i preparatori dei portieri, ovvero Alessandro Barberini e Ruggero Banfi. E poi resterà in rossoblù anche Eligio Confalonieri, il “Manny tuttofare” del Mazzo.

Insomma in casa Mazzo è ormai tutto pronto per la nuova, e ormai imminente, stagione; nonostante l'approdo in rossoblù di Luciano Langione (ex referente delle giovanili di Accademia Inter e Sedriano) non ci sono state così tante “scosse”, ma solo pochi e mirati cambiamenti, segno che la linea della continuità a Mazzo resta un punto cardine.